Dødsmysteriet på Romsås: Anslår at de døde 11. september

Politiet tror nå at Mebrak Solomon (69) og døtrene Nadia Ali (35) og Rebiba Woldemariam (28) lå døde i leiligheten på Romsås i om lag én måned.

12. oktober ble de tre kvinnene funnet døde inne i leiligheten der de bodde etter at naboer hadde meldt fra om merkelig lukt. Like etterpå uttalte politiet at den lille familien kunne ha dødd så tidlig som på sensommeren i år.

Nå er politiets anslag at Mebrak Solomon, Nadia Ali og Rebiba Woldemariam døde 11. september.

– Jeg vil ikke gå inn på nøyaktig hvorfor, men 11. september er en dato vi har landet på etter en helhetsvurdering, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Moen utelukker ikke at datoen kan komme til å endre seg.

– Det er det som gjelder nå, men det kan komme til å endre seg, eller den kan bli stående, sier han.

POLITIOVERBETJENT: Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt. Foto: Mariam Butt , NTB scanpix

Begraves i dag

Årsaken til at politiet har anslått en konkret dato, er delvis at de tre kvinnene begraves mandag.

Begravelsen finner sted i kapellet ved Alfaset gravlund klokken 14.

Moen ønsker ikke å utdype politiets tanker om hva som har skjedd, utover det han tidligere har uttalt: At hovedteoriene er avmagring, sykdom eller forgiftning.

Etter at saken ble kjent for to uker siden er det mange som har tatt kontakt med politiet.

– Det er mange som har vært opptatte av saken, og både folk som kjente dem for flere år siden og noe senere har tatt kontakt og bidratt med det de kan for å løse saken. Det har vært veldig nyttig for politiet, sier Moen.

Få spor

Ettersom familien ikke hadde så mye kontakt med omverdenen er etterforskningens omfang ikke så omfattende som den kunne vært.

– Vi går igjennom gamle og nye journaler og trafikkdata fra telefoner og sosiale medier. Vi gjør de samme grepene som vi alltid gjør, men ettersom de levde et isolert liv er ikke mengdene så store, sier Moen.

Den endelige obduksjonsrapporten, som politiet håper kan gi dem flere svar, er klar om én til to måneder.

