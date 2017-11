DN: Carl I. Hagen vil trekke seg fra Stortinget

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen vil trekke seg som vararepresentant til Stortinget for å gjøre det lettere å bli valgt til Nobelkomiteen, ifølge Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at den har fått bekreftet at Hagen onsdag morgen i et brev til parlamentarisk leder Hans Andreas Limi ga beskjed om at han trekker seg med umiddelbar virkning.

«Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning», heter det i brevet.

Hagen selv sier overfor avisen at han ikke har noen kommentar til saken.

Frps valkomité har forslått Hagen som fast medlem i Nobelkomiteen. Forslaget har møtt motstand fra andre partier fordi Hagen er vararepresentant på Stortinget.

Etter initiativ fra Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var det mandag et møte mellom de parlamentariske lederne på Stortinget og stortingspresidenten hvor de diskuterte kandidaturet. Det ble ingen endelig avklaring i møtet.

I går fikk VG bekreftet i Arbeiderpartiet at det kunne bli aktuelt for dem å fremme en motkandidat fra andre partier mot Hagen. Også KrF-leder Knut Arild Hareide sa at de vurderer å stille en motkandidat.

Hagen sto på fjerdeplass på Oslo Frps liste ved stortingsvalget i høst. Han sto ikke opprinnelig på listeforslaget fra nominasjonskomiteen, men ble foreslått av to lokallag. Hagen varslet da at han ville ta en kampvotering mot nominasjonskomiteens kandidat, Aina Stenersen.

Under nominasjonsmøtet trakk imidlertid Stenersen sitt kandidatur, og det ble dermed ingen votering om Hagen.