Dette har de blitt enige om i det nye statsbudsjettet

Mye hvilte på KrF for at partene endelig skulle komme til enighet om nytt statsbudsjett.

Høyre, venstre, Frp og KrF har diskutert hele natten, og har endelig kommet til enighet om et nytt statsbudsjett for 2018.

For Venstres del var forhandlingene allerede i mål, mens KrF ikke var helt fornøyde før onsdag ettermiddag. Det to hovedsakene det har vært uenighet om har vært maskinskatten, og en ønsket satsing på flere lærere gjennom en ny lærernorm.

Budsjettavtalen blir presentert i Stortingets vandrehall klokken 19.00 onsdag.

I budsjettet har Venstre og KrF også fått medhold i kravet om dobling av antall kvoteflyktninger til 2.120 personer, selv om Høyre og Frp i utgangspunktet foreslo 1120, erfarer NRK.

I tillegg erfarer NTB at den omstridte Tesla-avgiften vrakes i budsjettavtalen.

Avgiften på el-biler skulle beregnes etter bilenes vekt. Miljøorganisasjonene, bilbransjen og samarbeidspartiene KrF og Venstre var alle kritiske til avgiften etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram.

Gjennomslag for lærernorm

Lærernormen KrF ønsker å innføre har vært et stridstema. De ønsker at det maksimalt skal kunne være 16 elever per leder i 1. til 4. trinn i skolen, og maksimalt 20. elever fra 5. trinn og oppover.

Dette koster, men har vært et av KrFs viktigste krav for at de skal kunne støtte et budsjett fra regjeringen.

Etter det VG erfarer har KrF fått fullt gjennomslag for lærernormen.

ENIGE – TIL SLUTT: De finanspolitiske talsmennene Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp) og Nicolai Astrup (H) ble omsider enige om neste års statsbudsjett onsdag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Omstridt maskinskatt

En annen sak som har vært omstridt, er maskinskatten. Både LO og NHO vil ha skatten bort, mens KrF har ønsket å beholde den.

NRK erfarer at partiene har blitt enige om å fjerne maskinskatten. KrF måtte med andre ord nøye seg med å få gjennomslag i én av de to store kampsakene som gjensto.

Det er samtidig enighet om flere kompenserende tiltak for kommunene som rammes av skattekuttet, skriver NTB.

– Nær hverandre lenge

Finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H) sier til NTB at alle partiene kan si seg fornøyde med budsjettet.

– Vi har vært ganske nær hverandre ganske lenge, men alt må falle på plass for at alle skal være fornøyd. Nå har brikkene falt på plass, sier han.

Ifølge NRKs radiosending av Politisk kvarter onsdag flyttes det kun på rundt 6 milliarder av de 1300 milliardene i statsbudsjettet.

Regjeringssamtalene holder fortsatt på, og det er usikkert om Venstre vil melde seg på laget med Høyre og Frp. Trine Skei Grande har ønsket at KrF skal følge Venstre inn i regjering om Venstre bestemmer seg for å bli med.

KrF-leder Knut Arild Hareide har nylig avklart igjen at det ikke er aktuelt for KrF å gå i regjering med Frp.