Den Norske Turistforening vedgår at skiltet på en av deres hytter, der det står «halal» med en rød strek over, gir feil signaler.

I romjula la Stenfjellhytta, som eies av Hamar og Hedemarken turistforening, ut en video på Facebook-siden sin. Tidlig i videoen, som skal vise frem forholdene rundt hytten, ser man at det ved inngangsdøren henger et skilt der det står «halal», med en strek over.

VG har fått reaksjoner fra besøkende som mener det ser ut som at det er forbudt med halalmat der.

Margrete Ruud Skjeseth, daglig leder i Hamar og Hedemarken Turistforening, sier at skiltet gir feil signaler.

– Den Norske Turistforening har inkludering som en av våre verdier, og alle skal føle seg velkomne hos oss og i friluftslivet. Dette skiltet var ment som praktisk informasjon, men er ikke i tråd med hva vi ønsker å signalisere, og vil bli tatt ned, skriver hun i en epost.

Halalmat er mat som for eksempel er slaktet på en slik måte at det er tillatt innenfor islam.

– Viser at vi ikke lager halalmat

Olga Petrenko, som driver Stenfjellhytta, sier de hang opp skiltet på grunn av en henvendelse fra en kunde om halalmat.

– Så det er bare for å vise at vi ikke lager halalmat her. Men hvem som helst kan ta med halalmat i sekken og spise her, sier hun.

– Noen vil kanskje tenke at de ikke er velkomne hvis de spiser halalmat, med dette skiltet?

– Kanskje, men det er ikke det vi mener, sier Petrenko.

– Har dere lignende skilt om annen type mat, for eksempel kosher?

– Nei, for ingen har spurt om det, sier hun, og legger til at de ikke utelukker at det kan komme andre skilt opp.

Eid av DNT

Hovedpoenget med skiltet er ifølge Petrenko å vise kundene hva slags mat de faktisk serverer på hytta.

– Vi serverer tradisjonell norsk mat, vafler, skillingsboller og andre ting, sier hun.

– Har dere fått lov av Den Norske Turistforening til å henge opp skiltet?

– Vi kan henge opp hva vi vil, for vi driver det privat, selv om hytta er eid av Den Norske Turistforening, sier Petrenko.