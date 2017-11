Ni samferdselsministere har latt denne broen forfalle

ØKSNES I VESTERÅLEN (VG) For 20 år siden ble det notert en kritisk skade på denne vesle broen. Så ble det stille.

Den er 5,9 meter lang, og ikke imponerende på noen måter. Men broen Strauman 3 er likevel norgesmester: Den har vært loggført med kritisk skade for bæreevnen i 20 år.

I dag må samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) møte i Stortingets spørretime for å svare for VGs bro-avsløringer.

Spørsmålet kommer fra Senterpartiet – det samme partiet som styrte samferdselsdepartementet i åtte år før Solvik-Olsen tok over.

Det betyr at ikke mindre enn tre samferdselsministere fra Senterpartiet hadde sjansen til å gjøre noe med broen Strauman 3 i løpet av disse årene.

Faktisk har hele ni politikere hatt det politiske ansvaret etter at Vegvesenet noterte den kritiske skaden på denne vesle broen:

Sissel Rønbeck (A) hadde altså ansvaret for samferdselsdepartemtentet da Strauman 3 fikk notert den kritiske skaden høsten 1997. Men hun gikk av åtte dager senere, og fikk neppe noe notat om denne broen på sitt skrivebord i det hele tatt.

– Jeg husker at vi diskuterte vedlikehold i min tid, men jeg kan ikke huske at vi diskuterte brovedlikehold spesielt. Men jeg kan heller ikke utelukke det, sier Rønbeck til VG.

Nåværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har senere i dag innkalt ledelsen i Vegdirektoratet til møte for å diskutere VGs avsløringer.

– Det er viktig at Vegdirektoratet sier at «dette er standarden vi har satt for hvordan vi skal følge opp broene». Og da er det viktig at alle gjør det, sa Solvik-Olsen da VG snakket med ham etter den første bro-avsløringen.

RUSTEN: På undersiden av broen skaller betongen av, og armeringsjernet ruster. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Skal skiftes ut



– Det er mye trøbbel under her. Først av alt handler det om fundamentet. Det er et stort problem med tidevannet her, som fører til mye forandringer i fuktighet på betongen, sier førsteamanuensis Mahdi Kioumarsi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Avdelingsdirektør Marianne Eilertsen i Statens vegvesen region nord svarer slik om Strauman 3:

– Broen planlegges utskiftet til neste år. Den er i dårlig stand og under løpende vurdering. Vi har per i dag restriksjoner over broen i form av innsnevring til ett kjørefelt. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

– Broen har stått med en skade med den alvorligste konsekvensgraden i temmelig nøyaktig 20 år. Hvorfor?

– Broen har blitt fulgt opp med jevnlige årlige inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert femte år, men den har ikke nådd opp på prioriteringslisten tidligere.

– Hvis det finnes beregninger av hvilken bæreevne broen har med dagens avskalling og korrosjon, kan vi få se dem?

– Det er ikke utført beregninger av bæreevne, sier Eilertsen.