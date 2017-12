Fikk slakt av Vegtilsynet – fortsatte som før

Statens vegvesen i vest ville ikke rette seg etter Vegtilsynets sterkt kritiske rapport om sjekk av brosikkerheten. Så snudde de totalt.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

VG har den siste måneden avslørt at de som skal ha oversikten over sikkerheten på norske broer, ikke har det. Broer blir stående med kritiske feil i årevis og Statens vegvesen bryter reglene på halvparten av norske broer.

Et av de første varslene kom gjennom en svært kritisk rapport fra Vegtilsynet om region vest i Vegvesenet.

Sikkerhetssjekker



Vegvesenet skal sjekke om norske broer har alvorlige skader eller akutt behov for vedlikehold – og føre det inn i et system som het Brutus. I Brutus har hver bro i Norge en egen «helsejournal».

Men Vegtilsynet avslørte at det ble syndet stort i region vest. De har i mange år latt være å føre inn informasjon om inspeksjonene.



På den 39 meter lange broen Furubergfossen i Hordaland var det ikke registrert noen enkeltinspeksjoner siden 1996. Vegvesenet er pålagt å gjøre dem hvert år:

IKKE SJEKKET SOM DEN SKAL: Furubergfossen bro i Hordaland. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Nordhordlandsbrua på 1610 meter er en av Norges lengste broer. Den ble bygget i 1994, men da VG sjekket hadde ingen enkeltinspeksjoner noensinne blitt loggført.

Aksland bro i Hordaland hadde sist registrert en slik inspeksjon i 2004:

IKKE SJEKKET SOM DEN SKAL: Aksland bro i Hordaland. Foto: SONDRE NILSEN, VG

Vegtilsynet krevde i sin rapport at region vest ryddet opp – men svaret de fikk, overrasket. For i Hordaland ville region vest fortsette som før.

– Vi hadde aldri tillatt å lukke en sak på det svaret der. Der har de snudd helt og beklaget det svaret som ble gitt, sier direktør i Vegtilsynet Trude Tronerud Andersen til VG.



– De svarte at de ikke ville gjøre som de skulle gjøre i Brutus, men de må komme seg på rett kjøl igjen. De kan ikke lage seg noen sidesystem og andre ordninger med regneark, påpeker direktøren i Vegtilsynet.

Innrømmer: – Var ikke godt nok



Region Vest fikk Vegtilsynets rapport i april. I juni svarte de at de ville fortsette å føre på egne lister for stort sett hele Hordaland i 2017.

Vegtilsynet sendte dem et nytt brev og påpekte at det ikke går an. Først i august ble det tatt grep.

– Vi ser at det første svaret vi ga Vegtilsynet, ikke var godt nok, sier sjef i region vest Helge Eidsnes til VG.

Han understreker at broene sjekkes, men at det ikke er blitt registrert i systemene.



Over hele Norge står det broer med kritiske skader:

– Hvordan kan det gå an at dere ville fortsette som før etter Vegtilsynets pålegg? Var det en manglende respekt for at Brutus må brukes?

– Vi har respekt for både Brutus og Vegtilsynet. Jeg har ikke noe annet å si enn at det ikke ble gitt et godt nok svar den første gangen, og derfor lagde vi et nytt svar. Vi har grepet fatt i det og sagt at vi skal få dette på plass i 2017, svarer Eidsnes.

Han har nå fått ansvaret for prosjektet som skal rydde opp i hele Norge og gå gjennom hvordan Brutus brukes.

– Forventer at de tar de på alvor



Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det ikke er noen unnskyldninger for ikke å bruke systemene. Etter VGs avsløringer i november kalte han Statens vegvesen inn på teppet.

– Det er bare å føre det inn, sier han.

– Når Vegtilsynet påpeker noe, forventer jeg både at Vegdirektoratet og alle andre som er berørt av dette, tar det på alvor og retter de feil som er, sier Solvik-Olsen til VG.

Sjekk tilstanden på broene der du bor: