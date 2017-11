Broavsløringen: Sp angriper Solvik-Olsen og ber ham rydde opp

Norske broer blir stående i årevis med store og kritiske skader. Sp krever at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarer Stortinget og rydder opp.

VG har denne uken beskrevet hvordan Vegvesenet bryter reglene på halvparten av Norges broer – og hvordan mist 924 norske broer har skader som øker trafikkfaren.

– Jeg ble sjokkert. Jeg hadde trodd dette var i orden og at vi hadde gode rutiner på dette, sier Ivar Odnes, Sps transportpolitiske talsperson, til VG.

Onsdag må samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stille i Stortinget og svare om bro-avsløringene. Det fordi Sp har sendt spørsmål og bedt ham forklare seg.

Solvik-Olsen har kalt inn Vegdirektoratet på teppet etter VG-avsløringene, men Sp påpeker at det er Solvik-Olsens ansvar å ta grep og rydde opp.



– Vi har sendt spørsmål til statsråden som han må besvare i spørretimen på Stortinget på onsdag. Det er dramatiske tall som kommer frem, og det overrasker meg at samferdselsministeren ikke har bedre oversikt enn dette. Det er han som har det øverste ansvaret, sier Odnes (Sp).

KRITISK. Varafylkesordfører i Oppland, Ivar Odnes (Sp).

Frp: – Tar gjerne den, spesielt med Sp



I Vegvesenets eget register beskrives norske broer blant annet slik: «ikke trafikksikkert», «stygt» og «farlig rekkverk!». Likevel blir broer stående i årevis med trafikkfarlige skader.



Nå starter debatten om opprydningen.



– Jeg forteller gjerne etter at vi har snakket med Vegdirektoratet og har fått trygghet på hva de gjør og hva som skal skje videre. Og hvis noen vil diskutere historikken om hvordan vi kom hit, tar jeg gjerne den, spesielt med Sp, svarer Solvik-Olsen.

Kort forklart – dette handler bro-avsløringene om:

Solvik-Olsen har hatt samferdselsdepartementet i fire år.

Mellom 2005 og 2013 var det Sp som hadde samferdselsministeren, ved Liv Signe Navarsete, Magnhild Meltveit Kleppa og Marit Arnstad.

– De burde jo være litt forsiktige med å mene nå at ting ikke er på stell, når det var på deres vakt at ting ikke kom på stell, hevder Solvik-Olsen.

Sp: – Blir for lettvint



– Bør dette overraske Sp, gitt at det var dere som hadde samferdselsministeren i åtte år før Solvik-Olsen?

– Nå er det over fire år siden vi satt med samferdselsministeren, og det blir for lettvint hvis man kan si at dette er noe de rødgrønne skulle grepet fatt i. Her er det rutiner som burde vært fulgt opp hele veien, uansett, svarer Odnes.

– Men det er noen broer her som er over 30 år gamle. Kan du være sikker på at problemene med kontroller, sjekk og sikkerhet ikke var like store under dere?

– Det har jeg ikke oversikt over, men nå må vi få en redegjørelse fra samferdselsministeren om disse kontrollrutinene og hva slags konsekvenser dette får. Og sørge for at dette blir brakt på plass, sier Odnes.



