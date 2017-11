Ap mener Solvik-Olsen må ta ansvar: – Han kan ikke bortforklare dette

Ap mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prøver å dytte ansvaret for stormen rundt norsk brosikkerhet over på Vegdirektoratet.

Samferdselsministeren måtte i Stortinget i dag svare om avsløringene om dårlig norsk brosikkerhet. VG har den siste uken avslørt at norske broer blir stående i årevis med kritiske skader, og at Vegvesenet bryter reglene på halvparten av Norges broer.

Etter møtet i Stortinget sier Ap og Sp at de forventer at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rydder opp.

– Jeg synes det er skikkelig oppsiktsvekkende, og det gjør veldig inntrykk, sier Sverre Myrli (Ap), som er talsperson for Aps transportpolitikk.

– Broene våre må rett og slett bare være i orden. Jeg mener dette må få politisk etterspill. Stortinget må komme til bunns i dette. Det er samferdselsministeren og ingen andre som må ordne opp i dette, sier Myrli til VG.

KrF sier at «det er helt uakseptabelt at tilsyn og kontroll ikke blir gjort».

– Jeg er veldig overrasket over at dette har gått under radaren, så til de grader, slik det ser ut til at det har gjort, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF), som er talsperson for KrFs transportpolitikk.



Solvik-Olsen har kalt inn Vegdirektoratet på teppet:

MÅTTE SVARE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen måtte svare i Stortinget om hvorfor broer blir stående i årevis med kritiske skader. Foto: Frode Hansen , VG

– Tydelig på at dette må ordnes



Dagen etter VG avslørte at broer som opptil 100.000 mennesker kjører over hver dag, ikke blir sikkerhetssjekket som de skal, varslet Solvik-Olsen at han ville kalle inn Vegdirektoratet på teppet.

Klokken 13 i dag, onsdag, måtte Vegdirektoratet møte hos ham og forklare seg.

– Kan Vegdirektoratet vente hard kritikk fra deg?

– Det er aldri kjekt en ikke har gjort den jobben en forventer. Vi vet at tilsynet har avslørt dette og VG har gjort en utvidet jobb i de andre regionene. Vi kommer til å være veldig tydelig på at dette må ordnes, sier Solvik-Olsen.

Ap mener Solvik-Olsen skyver ansvaret over på Vegdirektoratet. Senterpartiet har tidligere gått ut og krevd at regjeringen rydder opp.

– Samferdselsministeren prøver å dytte ansvaret over på Vegdirektoratet. Han har det øverste ansvaret – og ingen andre. Han kan ikke bortforklare dette, han kan ikke dytte ansvaret verket på underliggende etater eller tidligere regjeringer. Han er samferdselsminister på femte året og det har hans ansvar. Så vi forventer at han ordner opp, sier Myrli til VG.

Sverre Myrli (Ap) og Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Stortinget i dag. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen , VG

– Vi vil følge opp dette videre, understreker Ivar Odnes, Sps transportpolitiske talsperson.

Sjekk broene i kommunen hvor du bor!



Solvik-Olsen: – Ap bør ikke flagge så høyt her



Samferdselsminister Solvik-Olsen forklarte i Stortinget i dag, onsdag, at Vegdirektoratet hadde hatt mangelfull registrering av de kontrollene de gjør. Men VG har også avslørt at broer med kritiske feil blir stående i årevis – uten å bli fikset.

– Det er åpenbart at forfallet som har bygd seg opp over lang tid ikke fjernes med et knips. Det er viktig at en kjenner tilstanden på broene, sier Solvik-Olsen til VG.

– Ap sier at du dytter ansvaret over på Vegdirektoratet, men at dette er ditt ansvar som er ansvarlig statsråd.

– Sier Arbeiderpartiet det? Som ikke bevilget penger til å vedlikeholde det vi hadde engang? Vi har et tilsyn som har ansvaret for å sjekke at ting er som de skal, så har de det som er utøvende. Så er mitt ansvar å sørge for at ting fungerer. Og når det ikke fungerer, må vi sørge for at det gjør det. Så de som skal utføre dette, faktisk gjør det, sier Solvik-Olsen.

– Jeg hører hva Ap sier, men like lite som at Sp bør flagge så høyt her, så bør ikke Ap det. De har tross alt sittet med mange statsråder som ikke har gjort noe i det hele tatt, sier Frp-statsråden.

VG omtalte tidligere i dag den vesle broen Strauman 3 i Vesterålen, som ni samferdselsministere har latt forfalle: