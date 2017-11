Ap krever full sikkerhetsgjennomgang på alle broer i Norge

I et nytt forslag i Stortinget krever Arbeiderpartiet at regjeringen går gjennom sikkerheten på alle norske broer. Sp stiller seg bak dem.

VG har avslørt at broer over hele Norge blir stående i årevis med kritiske og trafikkfarlige skader – uten at de blir ordnet. Og Statens vegvesen bryter reglene for sjekk og registrering på halvparten av broene i hele Norge.

Ap ber nå regjeringen foreta en fullstendig gjennomgang av tilstanden på alle riks- og fylkesveibroer – og deretter redegjøre for Stortinget om resultatet. De skal fremme forslaget i Stortinget «så snart som mulig».

– Vi må være 100 prosent sikre på at broene våre er trygge å kjøre på. Det er politikken i dette, og da må vi ha fakta på bordet. Vi får i ettertid se hva vi må gjøre for at de skal bli trygge, sier Sverre Myrli (Ap), som er talsperson for Aps transportpolitikk.

– Må få alle fakta på bordet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kalte inn Vegvesenet på teppet etter VGs avsløringer. Etter hastemøtet innrømmet Vegvesenet at de ikke har sjekkingen av brosikkerheten på stell – og sa at situasjonen var alvorlig.

De har startet et prosjekt for å få registreringene i orden. Om forslaget til Ap sier Solvik-Olsen derfor at «dette allerede er i prosess». Ap mener det må mer til.



– Det holder ikke, vi må få en full gjennomgang av situasjonen, sier Myrli.



MÅTTE SVARE: Ketil Solvik-Olsen stilte onsdag i spørretimen i Stortinget for å svare om sikkerheten på norske broer. Foto: Frode Hansen , VG

– Samferdselsministeren er veldig opptatt av at dette er noe mange har ansvar for dette bakover i tid, og det kan godt være det, men det er han som har ansvar nå. Vi må få alle fakta på bordet og finne ut hvordan det skal ordnes opp i dette, sier Ap-talsmannen.

– Dårlig kontroll



Sp sier de støtter kravet.

– Her dreier det seg om såpass mange broer og så dårlig kontroll at dette vil få konsekvenser for våre prioriteringer på vedlikehold eller nyinvesteringer. Vi må få en oppdatering av status på broene, for det er det tydelig at vi ikke har, sier Ivar Odnes, som er talsperson for Sps transportpolitikk.

KRITISKE SKADER: Sluppenbrua er en del av en tungt trafikkert innfartsvei til Trondheim sentrum. Den har kritiske skader som truer bæreevnen, «med høyeste grad av konsekvens». Statens vegvesen håper å starte bygging av ny bro sent i 2018. Foto: Øyvind Engan , VG

Etter hastemøtet med Vegvesenet sa Solvik-Olsen at de har fått mer klarhet i hva som gjøre for å ordne opp. Han påpeker at Vegvesenet også skal legge frem en plan for inspeksjoner i 2018.



Han har tidligere påpekt overfor VG at han ikke mener Ap og Sp bør gå så hardt ut i denne saken, da de satt i regjering i åtte år før han kom inn.

