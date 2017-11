David Toska vant pris

Nokas-hovedmannen David Toska (42) og fire medstudenter har vunnet en innovasjonspris ved Høgskolen på Vestlandet.

Den aktuelle prisen ble delt ut etter at om lag 50 studenter ved skolen deltok i en innovasjonskonkurranse i helgen.

– Jeg kan bekrefte at David Toska var med i vinnergruppen, sier høgskolelektor Øyvind Midtbø Berge ved Høgskolen på Vestlandet til VG.

SNART FRI: David Toska (42) er snart en fri mann. Han ble pågrepet i Spania for 12 år siden etter å ha vært på flukt i ett år. Foto: Helge Mikalsen , VG

Ingeniør-, medisin-, og sykepleierstudenter kjempet om førstepremien på 10.000 kroner.

Hver gruppe fikk ett døgn på seg til å presentere en idé som kan skape løsninger for fremtidens Haukeland universitetssykehus.

Ingeniørstudent

Nokas-hovedmannen har i lengre tid vært dataingeniørstudent ved høyskolen – og han og flere medstudenter sikret seg førsteplassen i konkurransen.

– Det var en gruppe med dataingeniørstudenter som vant. De presenterte en idé om et automatisk sporingssystem av pasientprøver for å øke pasientsikkerheten. De la også frem planer for hvordan ideen kan utvikles for å bli tatt ut på markedet, sier høgskolelektor Øyvind Midtbø Berge ved Høgskolen på Vestlandet til VG.

Hjemmesoning

I august skrev VG at 42-åringen var blitt overført til hjemmesoning i Bergen.

Ifølge VGs opplysninger, bor hjernen bak dødsranet mot tellesentralen i Stavanger i vestlandsbyen og er underlagt flere strenge vilkår:

• Bestemte innetider som kontrolleres av Kriminalomsorgen.

• Krav til aktivitet, som for eksempel studier eller arbeid.

• Null kontakt med andre i Nokas-ranslaget eller noen i deres familier.

• Null kontakt med personer han vet eller bør vite er kriminelle.