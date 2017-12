Stortinget skal hastebehandle Nobel-forslag. Ap vil stoppe Carl I. Hagen

Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått flertall for å hastebehandle et forslag som vil holde Carl I. Hagen ute av Nobelkomiteen.

Klokken ti gikk Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på talerstolen i Stortinget og fremmet et forslag om å hindre stortingsrepresentanter og vararepresentanter til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen.

Forslaget kommer som følge av at Frp vil ha Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen. Nå kan det imidlertid se ut til at Hagens Nobel-drøm er knust.

Det er svært uvanlig at saker hastebehandles i Stortinget - men Støre ba på talerstolen om at dette måtte gjøres her. Og det fikk han flertall for, med støtte fra SV, Sp, KrF og Venstre.

- Jeg anbefaler KrFs representanter å støtte forslaget, sier KrF-leder Knut Arild Hareide i Stortinget.

- Jeg vil også be Venstres representanter støtte dette forslaget, sier også Venstre-leder Trine Skei Grande.

Dette betyr det nye forslaget



At saken skal hastebehandles betyr at de nye reglene er på plass før valgkomiteen skal utpeke medlemmene til komiteen. Ettersom Carl I. Hagen er vararepresentant til Stortinget, kan han ikke velges med de nye reglene.

Forslaget om å hastebehandle saken fikk flertall med 59 mot 45 stemmer.

Høyre og Frp er ikke bare imot at saken skal hastebehandles - de er også imot forsøkene på å holde Carl I. Hagen ute av Nobelkomiteen.



– Det er veldig ufint, veldig ufint hvis det skal bli etablert et flertall på Stortinget som i realiteten skal hindre at vår kandidat Carl I. Hagen blir valgt. Vi må ha respekt for hverandres kandidater, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til VG på fredag.