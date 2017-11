Støre: Flertall på Stortinget for å stoppe Carl I. Hagens Nobel-drøm

Et flertall vil stoppe Carl I. Hagen fra å bli medlem i Nobelkomiteen, ifølge Jonas Gahr Støre (Ap). Frp kaller grepet «utrolig ufint»

Frp understreket onsdag at de nektet å bytte ut Carl I. Hagen som sin kandidat til den prestisjetunge Nobelkomiteen. Torsdag møtte Frp de andre partiene på Stortinget – men flertallet samlet seg mot Carl I. Hagen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide påpeker overfor VG at det er flertall for å fremme et nytt regelverk så Hagen ikke kan bli valgt inn i komiteen.



– Ja, det er et flertall, sier Støre til VG.



De trenger imidlertid Senterpartiets støtte for å sikre et flertall. På spørsmål om de vil stemme for nye regler, vil ikke Sp gi et uforbeholdent ja.

– Det kan godt være, men vi må se nærmere på noen prinsipper i denne saken før vi konkluderer, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til VG.

Det ble ikke vedtatt noe etter dagens møte mellom alle partiene som stopper Hagen.

– Nei, men det er startet en prosess, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Frp og Høyre er imot at et nytt regelverk skal ramme Hagen.

Frp: – Veldig ufint



Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi stilte seg hoderystende til at flertallet vil stoppe Hagens Nobel-drøm.

– Det er veldig ufint, veldig ufint hvis det skal bli etablert et flertall på Stortinget som i realiteten skal hindre at vår kandidat Carl I. Hagen blir valgt. Vi må ha respekt for hverandre kandidater, sier Limi til VG.



Frp har møtt stor motstand når de har fremmet Carl I. Hagen som kandidat til Nobelkomiteen, fordi Hagen er vararepresentant på Stortinget. Stortingsrepresentanter kan ikke sitte i Nobelkomiteen, men Hagen er bare vara – og derav den store striden.

For seks år siden ble Hagen opprørt da han ikke fikk være Frps kandidat til Nobelkomiteen:

Ap og KrF vil ha nye regler som hindrer vararepresentanter i å være medlemmer i Nobelkomiteen.

– Det er oppsiktsvekkende



– Hvis Stortinget vedtar nye regler vil dere da fremme en ny kandidat eller vil dere stå fast på Hagen?

– Jeg avventer litt den situasjonen, for vi vet ikke hva som skjer nå videre. Jeg vil se an hva de andre partiene gjør, sier Limi (Frp) til VG.

Ap-leder Støre sier det er oppsiktsvekkende hvis Hagen blir medlem selv om Stortinget vedtar et nytt regelverk.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvis stortingsflertallet vedtar hva som skal til for å bli valgt i Nobelkomiteen og man så åpner for at Stortinget etterpå kan bryte det prinsippet, sier Støre til VG.

Hagen har hatt en pause fra Stortinget, se hva han skulle gjøre med tiden sin her:

Kandidaturet har skapt strid på Stortinget – og det er ikke over. Saken kan først bli avgjort i slutten av neste uke.



Arbeiderpartiet har tidligere ikke utelukket at de vil fremme en motkandidat dersom Hagen forblir Frps kandidat. Nå sier de at de ikke ønsker å gjøre det. Ingen av partiene ønsker en motkandidat, understreket også Hareide på vei ut av møtet torsdag ettermiddag.