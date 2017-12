Nobel-striden: Hagen har tapt – og Frp vil finne en annen kandidat

Carl I. Hagen tapte slaget om en plass i Nobelkomiteen. Frp skal nå finne seg en annen kandidat «som Ap aksepterer».

Carl I. Hagen nektet å gi opp drømmen om en av de fem plassene i Nobelkomiteen før Stortinget skulle stemme over saken i dag.

Frp og Hagen tapte imidlertid voteringen i Stortinget.



Berit Reiss-Andersen ble valgt til Nobelkomiteen med 86 stemmer, mens Carl I. Hagen bare fikk 16 stemmer.

– Ja, jeg innser at jeg ikke blir valgt. Makten rår. Man endrer reglene. Man endrer reglene etter at spillet er i gang, sa Hagen til pressen på Stortinget.

– Jeg må jo være mye verre enn det jeg selv har tror. Jeg aksepterer det som skjer. Nå må Frp finne en annen som er valgbar, sier Hagen.

Hagen kritiserer Venstre og KrF



Han går også ut mot Venstre og KrF - som stemte for regelverket som gjør at Hagen ikke kan bli valgt.



– Jeg er veldig skuffet over Trine Skei Grande og Knut Aril Hareide, som vi trodde var på lag med Fremskrittspartiet, sier Hagen til pressen.

Det ble lagt opp til at Frps plass til Nobelkomiteen blir stående tom – helt til de fremmer en kandidat som «er valgbar» – og at en vara vil møte i mellomtiden.

Da blir da vararepresentant Kristin Clemet (H) som rykker inn i Nobelkomiteen.



VILLE INN: Carl I. Hagen har også tidligere bedt om å få bli Frps kandidat til Nobelkomiteen. I år fikk han gjennomslag i sitt eget parti, men ble stoppet av stortingsflertallet. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Frp gir etter: Skal finne en ny kandidat



Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier til VG at de kommer til å fremme en ny kandidat hvis Hagen ikke velges. De skal starte prosessen med å finne en ny kandidat på nyåret.

– Vi har god tid. Nobelkomiteens neste møte er i mars, så vi vil bruke tiden frem til februar til å finne en ny kandidat, sier han og legger ironisk til:

– En kandidat som Ap aksepterer.

Carl I. Hagen sier han ønsker en bred debatt i partiet for å finne riktig kandidat.

– Jeg synes fylkeslagene kan bli tatt med på råd og at vi får på bordet 4-5 kandidater, som det kan tas stilling til i en uravstemning, sier Hagen til pressen på Stortinget.

På spørsmål fra pressen om Hege Storhaug kan være en kandidat for Frp, svarer Hagen:

- Jeg er imponert over hvordan hun har stått i stormen. Hun kunne være en god kandidat.

Se hva stortingspresidenten mener:



Nobel-rabalderet har ikke falt i god jord hos Frp:



– Jeg kan konstatere at det aldri før har vært etablert et regelverk for hvem som er valgbare, men da navnet på vår kandidat til Nobelkomiteen ble kjent, måtte man altså hastebehandle et regelverk for å hindre at Carl I. Hagen kom inn i Nobelkomiteen, sa Limi i stortingssalen.

