Nobel-striden: Hagen gir seg – og Frp vil finne en annen kandidat

Carl I. Hagen innser at slaget om en plass i Nobelkomiteen er tapt. Frp sier de skal finne en ny kandidat «som Ap aksepterer».

Carl I. Hagen har nektet å gi opp drømmen om en av de fem plassene i Nobelkomiteen før Stortinget har stemt over saken i dag, fredag. Fra klokken 09.00 var duket for debatt i Stortinget, med steile fronter mellom Frp og stortingsflertallet.

Flertallet tok grep for å hindre at Frp i det hele tatt får fremme Carl I. Hagen som sin kandidat i stortingssalen i dag.



Carl I. Hagen innser at slaget er tapt.



– Ja, jeg innser at jeg ikke blir valgt. Makten rår. Man endrer reglene. Man endrer reglene etter at spillet er i gang, sier Hagen til pressen på Stortinget.



– Jeg må jo være mye verre enn det jeg selv har tror. Jeg aksepterer det som skjer. Nå må Frp finne en annen som er valgbar, sier Hagen.



Det er lagt opp til at Frps plass til Nobelkomiteen blir stående tom – helt til de fremmer en kandidat som «er valgbar» – og at en vara vil møte i mellomtiden.

Da er det trolig vararepresentant Kristin Clemet (H) som rykker inn i Nobelkomiteen.



Frp gir etter: Skal finne en ny kandidat



Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier til VG at de kommer til å fremme en ny kandidat hvis Hagen ikke velges. De skal starte prosessen med å finne en ny kandidat på nyåret.

– Vi har god tid. Nobelkomiteens neste møte er i mars, så vi vil bruke tiden frem til februar til å finne en ny kandidat, sier han og legger ironisk til:

– En kandidat som Ap aksepterer.

Frp startet debatten med å kreve at Stortinget likevel stemmer over om Carl I. Hagen skriftlig. Men det har stortingsflertallet varslet at de vil hindre.



Det har ikke falt i god jord hos Frp:



– Jeg kan konstatere at det aldri før har vært etablert et regelverk for hvem som er valgbare, men da navnet på vår kandidat til Nobelkomiteen ble kjent, måtte man altså hastebehandle et regelverk for å hindre at Carl I. Hagen kom inn i Nobelkomiteen, sa Limi i stortingssalen.

Fikk du med deg? Slik vil Stortinget stenge Carl I.Hagen ute av Nobelkomiteen