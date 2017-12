Høyre ber Jagland vurdere sin stilling i Nobelkomiteen

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland mener hasteforslaget med skjerpede Nobel-regler sender et tydelig signal til Aps Thorbjørn Jagland.

Hasteforslaget fra Ap, SV, Sp, KrF og Venstre tar til orde for at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, og at det skal utredes om internasjonale lederverv også skal kunne virke diskvalifiserende.

BEDT OM Å VURDERE SIN STILLING: Thorbjørn Jagland, her på et møte i Den Norske Atlanterhavskomite. Foto: Frank Ertesvåg , VG

Høyre stemmer imot forslagets første punkt, som ifølge Helleland er en ren «straffeekspedisjon» mot Frp og partiets kandidat Carl I. Hagen.

Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.

– Generalsekretæren i Europarådet vil rammes av en slik regel. Dette bør være et tydelig signal til Thorbjørn Jagland om at han bør trekke seg fra Nobelkomiteen, sier Helleland.

– Han bør vurdere sin plass i Nobelkomiteen, tilføyde han.

Bakgrunn: Ap har fremmet nytt hasteforslag: Hagens Nobel-drøm kan være knust

Følg debatten i Stortinget her:

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er enig.

– En person som er generalsekretær i Europarådet, bør ikke sitte i Nobelkomiteen. Men når det gjelder å vurdere dette, vil vi for sittende representanter overlate til vedkommende selv å vurdere sin posisjon.

– Men det skaper unødige spørsmål om uavhengighet og også unødvendige bindinger som er vanskelig å forholde seg til, sier Arnstad.

Venstre-leder Trine Skei Grande sa seg enig med Arnstad i sitt innlegg og stilte seg med det bak oppfordringen til Jagland om å vurdere sin stilling i komiteen.

– Å tro at en posisjon som generalsekretær i Europarådet kan frikobles fra Nobelkomiteen, er ganske naivt, framholdt hun.

– Handler om Hagen

Høyres parlamentariske leder fulgte opp med å slå fast at dette vil kunne føre til en ny situasjon der Ap må oppnevne et nytt nobelkomitémedlem til erstatning for Jagland.

– Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper, men om person og Frps kandidat til Nobelkomiteen, sa Fremskrittspartiets parlamentariske leder da saken ble debattert i Stortinget tirsdag.

– Ingen har våget å si det rett ut, men det er nok det dette handler om, la Limi til.

Stortinget vedtar tirsdag etter alt å dømme et forslag om at verken stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan velges til Nobelkomiteen.

– Hastebehandlingen er det foreløpig siste forsøket i rekken på å frata Frp partiets forslagsrett på medlemmer i Nobelkomiteen, sa Limi.

Kommentar: Nobelvete er løs

– For Ap er det åpenbart at skillet blir mindre tydelig hvis stortingsrepresentanter blir valgt inn i Nobelkomiteen, sa Aps Hadia Tajik i debatten.

Hun kritiserte Frp for å gå bort fra sine tidligere prinsipper om at folk i politiske verv ikke bør sitte i komiteen, og at partiet tidligere har ønsket å gå lenger enn de andre i å opprette et klart skille.

– Det er underlig å se Frps snuoperasjon her, sa Tajik.

– Det er ikke lett å se en begrunnelse for at det skal være ulikt for vararepresentanter og stortingsrepresentanter.

- PERSONFOKUS: Parlamentarisk leder i FrP, Hans Andreas Limi, mener opposisjonens forslag handler om Carl I. Hagen, ikke prinsipper. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Vil ha eget regelverk

Han mener Stortinget nå etablerer et eget regelverk for Frp.

– Det er blitt sagt at man ikke ønsker en politisering. Da tror jeg vi trygt kan konkludere med at det er nettopp det Ap har oppnådd med den holdningen de har vist i dette prinsipielle spørsmålet, sa Frps parlamentariske leder.

Morten Wold: Derfor bør Hagen inn i Nobelkomiteen