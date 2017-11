Flertall på Stortinget for å stoppe Carl I. Hagens Nobel-drøm

Striden om en plass for Carl I. Hagen (Frp) i Nobelkomiteen fortsetter. Et flertall vil stoppe Hagen fra å bli medlem i komiteen.

Frp understreket onsdag at de nektet å bytte ut Carl I. Hagen som sin kandidat til den prestisjetunge Nobelkomiteen. Fredag møtte Frp de andre partiene på Stortinget – men flertallet samlet seg mot Carl I. Hagen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide påpeker overfor VG at det er flertall for å fremme et nytt regelverk så Hagen ikke kan bli valgt inn i komiteen.



– Ja, det er et flertall, sier Støre til VG.

Det ble imidlertid ikke vedtatt noe etter dagens møte mellom alle partiene som stopper Hagen.

– Nei, men det er startet en prosess, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Frp: – Veldig ufint



Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi stilte seg hoderystende til at flertallet vil stoppe Hagens Nobel-drøm.

– Det er veldig ufint, veldig ufint hvis det skal bli etablert et flertall på Stortinget som i realiteten skal hindre at vår kandidat Carl I. Hagen blir valgt.

Kandidaturet har skapt strid på Stortinget – og det er ikke over. Saken kan først bli avgjort i slutten av neste uke.



Frp har møtt stor motstand når de har fremmet Carl I. Hagen som kandidat til Nobelkomiteen, fordi Hagen er vararepresentant på Stortinget. Stortingsrepresentanter kan ikke sitte i Nobelkomiteen, men Hagen er bare vara – og derav den store striden.

Arbeiderpartiet har tidligere ikke utelukket at de vil fremme en motkandidat dersom Hagen forblir Frps kandidat. Nå sier de at de ikke ønsker å gjøre det.

Ingen av partiene ønsker en motkandidat, understreket også Hareide på vei ut av møtet torsdag ettermiddag.