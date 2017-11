Ap og KrF: Hagen kan få motkandidat fra annet parti

Hvis Frp fremmer Carl I. Hagen som sin kandidat til Nobelkomiteen, kan han bli møtt med motkandidat fra ett annet parti.

VG fikk mandag kveld bekreftet i Arbeiderpartiet «at det kan bli aktuelt for dem å fremme en motkandidat fra andre partier mot Carl I. Hagen», hvis Frp bestemmer seg for å kjøre frem Hagen som Frps kandidat til Nobelkomiteen.

– Nødt til å vurdere



KrF-leder Knut Arild Hareide sier at de også vurderer å stille en ekstern motkandidat hvis Frp fremmer Hagen som sin kandidat.

– Det er noe vi er nødt til å vurdere hvis Frp velger ikke å ta hensyn til oppfordringen fra stortingsflertallet, sier Hareide.

Å stille motkandidat mot et partis innstilling av egen kandidat til Nobelkomiteen vil være en aldri så liten sensasjon: Det er lang tradisjon for at partiene selv oppnevner hvem de vil skal sitte i Nobelkomiteen.

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som tok initiativ til en politisk debatt på Stortinget om det er riktig at en vararepresentant til Stortinget bør sitte i Nobelkomiteen:

Hagen kan som vararepresentant til Stortinget oppleve å sitte på Stortinget samtidig som han skal avgjøre hvem som skal få Nobels fredspris.

SV, Sp, KrF og Venstre sluttet opp om oppfordringen fra Ap om at Frp bør se på saken på nytt.

Det har Frp gjort, men det kom ingen avklaring på et møte i Stortinget mandag.

– Handler ikke om motstand mot Hagen



KrF-leder Hareide håper Frp tar hensyn til behovet for at nobelkomiteen har politisk avstand fra Stortinget.

– Vårt ønske er at Frp ser at det blir feil å oppnevne en kandidat som de neste fire årene kan havne på Stortinget med jevne mellomrom.

SKEPTISK: KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– I Frp blir det trukket frem at det var Hagen som fremmet kandidaturet som gjorde at KrFs Kåre Kristiansen satt i Nobelkomiteen fra 1991?

– Dette handler ikke om motstand mot Hagen, men behov for uavhengighet mellom Nobelkomiteen og Stortinget, sier Hareide.

Sp på gjerdet



Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier de ikke vil mene noe om å stille kandidat fra annet parti.

– Det vil være en svært uvanlig fremgangsmåte, som vi ikke har tatt stilling til. Jeg ser for meg at det kan gi en komplisert votering, med stemmer til Hagen, til en motkandidat og blanke stemmer, som kan gjøre en avstemning uoversiktlig.

Det blir antydet at en Frp-avklaring kan komme på et gruppemøte i Frp onsdag.

Frp-strid

MOTKANDIDAT: Tidligere stortingsrepresentant for Frp, Kristian Norheim, er Carl I. Hagens interne motkandidat. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Utgangspunktet for striden er Hagens langvarige ønske om å bli valgt inn i Nobelkomiteen, etter Inger-Marie Ytterhorn.

Hun skulle egentlig gi seg, men signaliserte at hun ville fortsette, hvis Hagen var alternativet.

Hun nådde ikke opp i den interne valgprosessen og nå er det tidligere Frp-stortingsrepresentant med fartstid fra forsvars- og utenrikskomiteen, Kristian Norheim, som er Hagens motkandidat internt i Ap.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen vil ikke blande seg inn valget, fordi hun sitter i regjering.

Manglende innflytelse fra henne i denne saken, blir sett på som en fordel for Hagens kandidatur i votering mot Norheim.

Dagens fordeling i Nobelkomiteen er to representanter oppnevnt av Høyre og Ap og en fra Frp.

Frp-oppgitthet



Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp var ikke tilgjengelig mandag kveld, men holdt i Aftenposten mandag åpent for at det kunne dukke opp en situasjon med en ekstern motkandidat til Hagen.

LEDER AN I FRP: Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

I Frp er det stor oppgitthet over at andre rir knallharde prinsipper mot Carl I. Hagen, både fordi andre partier har nominert sittende politikere, inkludert daværende stortingspresident Thorbjørn Jagland.

Mot det blir det innvendt at Jagland og andre som er blitt valgt inn i Nobelkomiteen, har blitt valgt på vei ut av sin stortingsperiode, ikke på vei inn i.

Høyre



I Høyre toer man foreløpig sine hender. De deler bekymringen over at en Hagen i komiteen kan gjøre at Nobelkomiteens politiske uavhengighet svekkes, men de har forståelse for at de ytre presset skaper reaksjoner i Frp.

I Høyre reagerer de også på at Støre angriper blant annet statsminister Erna Solberg for ikke å blande seg inn:

– Hvis statsministeren skulle blande seg inn, da ville regjeringen kunne bli angrepet for å gripe inn og for å svekke komiteens uavhengigheten, sier en regjeringskilde.

Hagen ønsker ikke å kommentere saken før den er avklart.