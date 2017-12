Ap-Jonas: Har ingenting imot Carl I. Hagen som person

Ap-leder Jonas Gahr Støre insisterer på at hastebehandlingen for å hindre varamedlemmer på Stortinget adgang til Nobelkomitéen ikke handler om Carl I. Hagen.

– Hvorfor skal folk tro på at denne hastebehandlingen for å hindre vararepresentanters kandidatur til Nobelkomitéen ikke dreier seg om Carl I. Hagens kandidatur?

– Helt uavhengig av hvem som er kandidat, mener vi det er uheldig at stortingsrepresentanter og varamedlemmer skal velges til Nobelkomitéen. Dette er viktig for å bevare komitéens uavhengighet. Frp må selv bære ansvar for situasjonen som nå har oppstått. Partiet har fått klare anbefalinger både fra Stortingets administrasjon og Nobelinstituttet, mot å utnevne en som er innvalgt på Stortinget. De kan løse saken ved å lytte til disse rådene, svarer Støre.

Han deler ikke oppfatningen flere i Fremskrittspartiet og Høyre har - om at hasteblokkeringen av Stortingets varafolk til det prestisjefulle vervet i Nobelkomitéen, er en konstruert og ufin utestenging av et annet partis kandidat.

– Det er veldig ufint hvis det skal bli etablert et flertall på Stortinget som i realiteten skal hindre at vår kandidat Carl I. Hagen blir valgt. Vi må ha respekt for hverandres kandidater, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til VG på fredag.

Saken fortsetter under bildet

I KULISSENE: Carl I. Hagen med hans kone Eli Engum Hagen i forgrunnen - under Frps valgvake på Grand hotell i september. Foto: Terje Bringedal , VG

– Nedfeller sedvane i vedtak

Støre, som er både partileder og parlamentarisk leder i Ap, fastholder at han har en prinsipiell tilnærming til Nobelkomitéen med medlemmenes uavhengighet i høysetet.

– Arbeiderpartiet har ingenting imot Carl I. Hagen som person. Vi har blant annet stemt for ham som visepresident i Stortinget fordi Frp foreslo ham, skriver Støre i en sms til VG mandag kveld.

Leder Marit Arnstad i Senterpartiets stortingsgruppe, er på linje med Støre.

– Er ikke denne prosessen en ufin utestenging av et annet partis foretrukne kandidat?

– Nei, dette er å nedfelle i vedtak det som har vært sedvane; nemlig at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal kunne møte i Nobelkomiteen. FrPs kandidat har jo selv erkjent at dette er problematisk og det burde derfor ikke være vanskelig å forstå at man vil klargjøre dette, svarer Arnstad.

Hennes parti, Sp, vil ventelig tirsdag danne flertall i stortingsbehandlingen sammen med Ap, KrF, SV og Venstre for å nekte både varafolk og faste stortingsrepresentanter å bli medlemmer i fredspriskomitéen.

MATPAUSE: FrPs Hans Andreas Limi, leder av gruppestyret tar seg noen rundstykker før møtet der Fremskrittspartiets stortingsgruppe samlet seg om partiveteran Carl I. Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Står urokkelig på Hagen

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi, bekreftet mandag ettermiddag det Ulf Lerstein sa til VG tidligere på dagen - at partiet ikke lar seg rokke når det gjelder å fremme Carl I. Hagens kandidatur.

– Fremskrittspartiet lar seg ikke instruere av Arbeiderpartiet eller andre partier når det gjelder hvem vi ønsker at skal velges til ulike verv og komitéer. Vi holder fast ved Carl I. Hagen som vår kandidat, sier Limi til NTB.

Frp-toppen viser til at partiet samlet seg om Hagen som Nobel-kandidat for flere uker siden.

– Å endre spillereglene underveis innebærer i praksis at et vedtak gis tilbakevirkende kraft. Det er uryddig og uakseptabelt, sier Limi.

Hagens sjanse

Stortingspresident Olemic Thommessen bekreftet overfor VG mandag at selv med et flertallsvedtak om at vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomitéen, så kan Frp likevel fremme Hagen som sin kandidat når valget skal foretas mot slutten av uken - trolig på fredag.

MØTTES MANDAG: Nobel-kandidat Carl I. Hagen hilser på stortingspresident Olemic Thommesen i vandrehallen på Stortinget mandag etter at det ble vedtatt en hastebehandling av nye regler for valg til Nobelkomitéen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Thommessen tror partiene i valgkomiteen på Stortinget vil ta hensyn til morgendagens vedtak når de innstiller på nobelmedlemmer, men også at Frp kan foreslå Hagen fra salen.

Siden forslaget fra opposisjonen ikke endrer forretningsorden på Stortinget, vil dagens ordning ligge til grunn. Dersom det ikke kommer en motkandidat, holder det at Hagen får én stemme fredag for å bli valgt, bekrefter Thommesen.

Det betyr at Hagens nobeldrama kan vare helt til fredag.

– Hvis en kandidat som stortingsflertallet mener er uegnet, blir valgt, er det en god ting etter ditt syn som stortingspresident?

– Her må flertallet ta ansvar for det standpunktet de har. De staker ut veien til fredag. Så skal jeg håndtere det, sier Thommesen.

Uten motkandidat vil Hagen bli valgt selv med en solid overvekt av avholdende eller blanke stemmer. I teorien er det altså nok med én eneste stemme.

Uvanlig med motkandidat

Men å fremme en motkandidat er høyst uvanlig. Venstre og Sp utelukker overfor NTB en slik løsning, mens Ap ikke avviser det like kategorisk. KrF har ikke tatt stilling til spørsmålet.

– Å fremme en motkandidat vil være et veldig tydelig brudd på den sedvanen som er etablert i Stortinget, om at man ikke blander seg inn i partienes valg av kandidater, sier Frps leder av stortingsgruppen Hans Andreas Limi til NTB.

Onsdag skal Stortingets valgkomité avgi sin innstilling til sammensetning av Nobelkomitéen. Så blir det opp til presidentskapet å legge opp et løp for voteringene som ventes å skje på fredag.

Hagen ønsker selv ikke å kommentere Nobel-føljetongens nye omdreining, utover at han er takknemlig for at Frp står stødig på hans kandidatur.

– Jeg følger dagene som kommer med stor spenning og intet er avgjort før alt er avgjort, sier Carl I. Hagen til pressen i vandrehallen på Stortinget.

– Jeg har masse synspunkter, men jeg velger å holde dem for meg selv, foreløpig, sier Hagen.

Hverken Venstre-leder Trine Skei Grande eller KrF-leder Knut Arild Hareide har besvart VGs henvendelser om saken mandag kveld.