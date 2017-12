Ap har fremmet nytt hasteforslag: Hagens Nobel-drøm kan være knust

Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått flertall for å hastebehandle et forslag som vil holde Carl I. Hagen ute av Nobelkomiteen.

Klokken ti gikk Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på talerstolen i Stortinget og fremmet et forslag om å hindre stortingsrepresentanter og vararepresentanter til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen.

Forslaget kommer som følge av at Frp vil ha Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen. Nå kan det imidlertid se ut til at Hagens Nobel-drøm er knust.

Høyre er sterkt kritiske til Støres manøver.

– Jeg mener at dette er en Lex Hagen, den er konstruert for å stoppe Carl I. Hagen. Det liker jeg ikke. Jeg vil ha fair spilleregler, dette burde de tenkt på før dette navnet kom opp, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til VG.



KRITISK: Høyres parlamantariske leder Trond Helleland (H) sier til VG at han ikke liker måten dette har blitt gjort på. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Hvis forslaget går gjennom, slik du ser det, vil det da være umulig for Carl I. Hagen å bli valgt inn i Nobelkomiteen?

– Hvis et flertall stemmer for dette, vil det være en regel i Stortinget som sier at han ikke er valgbar, sier Helland til VG.



Carl I. Hagen selv sier til VG at han ikke vil kommentere saken før han har snakket med Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.



Støre hevder det handler om prinsipper



Støre selv hevder selv at dette forslaget ikke handler om Carl I. Hagen, men prinsippet om at vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen. Carl I. Hagen er valg inn som vara på Stortinget.



Hagen fikk ikke være Frps kandidat til Nobelkomiteen i 2011, men de har stått fjellstøtt bak ham nå:

- Er Hagens Nobel-drøm nå knust?

- Jeg har aldri knyttet dette til Hagen som person, men til prinsippet om at en person som er stortingsrepresentant eller vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen, sier Støre til VG.

Det er svært uvanlig at saker hastebehandles i Stortinget – men Støre ba på talerstolen om at dette måtte gjøres her. Og det fikk han flertall for, med støtte fra SV, Sp, KrF og Venstre.

Dette betyr det nye forslaget



At saken skal hastebehandles betyr at de nye reglene er på plass før valgkomiteen skal utpeke medlemmene til komiteen. Ettersom Carl I. Hagen er vararepresentant til Stortinget, kan han ikke velges med de nye reglene.

- Jeg vil mene at det å fremme forslag på kandidater som stortingsflertallet mener ikke kan velges, vil være et brudd med hvordan Stortinget fungerer. Nemlig at flertallet avgjør hvordan vi forstår valg, sier Støre til pressen.



Forslaget om å hastebehandle saken fikk flertall med 59 mot 45 stemmer.

Høyre og Frp er ikke bare imot at saken skal hastebehandles – de er også imot forsøkene på å holde Carl I. Hagen ute av Nobelkomiteen.



– Det er veldig ufint, veldig ufint hvis det skal bli etablert et flertall på Stortinget som i realiteten skal hindre at vår kandidat Carl I. Hagen blir valgt. Vi må ha respekt for hverandres kandidater, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til VG på fredag.