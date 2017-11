Carl I. Hagen vil trekke seg fra Stortinget for nobelplass

Carl I. Hagen har møtt motstand for sitt kandidatur til Nobelkomiteen. Nå vil han trekke seg som vararepresentant på Stortinget.

Dagens Næringsliv skriver at de har fått bekreftet at Hagen onsdag morgen i et brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi ga beskjed om at han trekker seg som vararepresentant med umiddelbar virkning.

«Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning», heter det i brevet.

Hagen selv sier overfor avisen at han ikke har noen kommentar til saken.

Frps valgkomité har foreslått Hagen som fast medlem i Nobelkomiteen. Forslaget har møtt motstand fra andre partier fordi Hagen er vararepresentant på Stortinget.

– Med dette brevet anerkjenner Carl I. Hagen at det er et problem her, når det er noe han ønsker å komme ut av. Det er tydelig at det som var veldig viktig for Hagen å komme inn i – en plass på stortingslisten – er det nå viktig å komme ut av fordi Nobelkomiteen er viktigere, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Presidentskapet må vurdere

Parlamentarisk leder Limi sier til NRK at det nå er opp til presidentskapet på Stortinget om Hagen har anledning til å trekke seg. – Det blir opp til presidentskapet å vurdere sammen med de parlamentariske lederne, men det finnes eksempler på at representanter som har fått internasjonale verv, har fått permisjon fra Stortinget. Reglene praktiseres imidlertid svært strengt, og bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen, skriver NTB. Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg fikk permisjon i forrige periode for å bli NATO-sjef. KrFs Dagfinn Høybråten fikk innvilget permisjon for to perioder siden for å bli generalsekretær i Nordisk råd, og Høyres Børge Brende fikk i 2008 reise til Davos som direktør i Verdens økonomiske forum. Frps Sylvi Listhaug fikk derimot avslag på sin søknad om fritak fra vervet som vararepresentant i 2012. Hun søkte permisjon fordi det ble problematisert at hun jobbet i kommunikasjonsbyrået First House, som opererte med hemmelige kundelister. Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget. Unntaksbestemmelsene synes ikke å være relevante for Hagens tilfelle. Stortingets jurister skal nå gå gjennom regelverket, og stortingspresident Olemic Thommessen tør foreløpig ikke svare på om Hagen kan fritas, ifølge NTB. – Sitter veldig langt inne – Mitt inntrykk er at det i Norge sitter veldig langt inne å få fritak. Norske storting har ry på seg for å være veldig prinsippfaste: Er du valgt, så sitter du i perioden, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG. – Hvis Hagen skulle lykkes å bli kvitt vervet, vil du da mene han er egnet inn i Nobelkomiteen? – Jeg mener det jeg har sagt hele veien: At jeg synes det er et viktig prinsipp at partiene som kan nominere til Nobelkomiteen, har den muligheten og ansvaret. Dette handler ikke om personen, men om uavhengigheten for komiteen. – Vil du gå inn for å stanse en permisjonssøknad fra Hagen? – Jeg overlater det til presidentskapet å gjøre den vurderingen. – Det var snakk om fremme en motkandidat mot Carl I. Hagen. Hva er status på det nå, etter dette brevet? – Jeg tolker brevet som at Hagen erkjenner at dette er et problem. Fortsatt mener jeg at det beste er at Frp kommer med en annen kandidat, som gjør at det ikke er et problem. Jeg synes det er et viktig prinsipp at det partiet som har plassen, fyller den, sier Støre.

Varslet mulig motkandidat

Etter initiativ fra Støre var det mandag et møte mellom de parlamentariske lederne på Stortinget og stortingspresidenten hvor de diskuterte Hagens kandidatur. Det ble ingen endelig avklaring i møtet.

I går fikk VG bekreftet i Arbeiderpartiet at det kunne bli aktuelt for dem å fremme en motkandidat fra andre partier mot Hagen. Også KrF-leder Knut Arild Hareide sa at de vurderer å stille en motkandidat.

Les også: Vil ta opp Hagens nobelkandidatur på Stortinget

Hagen sto på fjerdeplass på Oslo Frps liste ved stortingsvalget i høst. Han sto ikke opprinnelig på listeforslaget fra nominasjonskomiteen, men ble foreslått av to lokallag. Hagen varslet da at han ville ta en kampvotering mot nominasjonskomiteens kandidat, Aina Stenersen.

Under nominasjonsmøtet trakk imidlertid Stenersen sitt kandidatur, og det ble dermed ingen votering om Hagen.