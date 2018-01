KrF-ordførere: Vil vie alle – også homofile

Alle landets 17 ordførere fra Kristelig Folkeparti bekrefter overfor VG at de vil vie to personer av samme kjønn.

Det gjelder også de som tidligere har vurdert å overlate til varaordføreren, eller andre med vigselsrett, å utføre seremonien når to personer av samme kjønn skal gifte seg.

Se listen over ordførere fra KrF og Frp som sier ja til likekjønnsvigsler nederst på siden.

1. januar ble ansvaret for borgerlig ekteskapsinngåelse overført fra tingretten til kommunene, og i den forbindelse fikk alle landets ordførere og varaordførere vigselsrett.

Kommunene kan i tillegg utnevne flere vigselspersoner til å bistå ordfører og varaordfører med oppgaven.

Lovendring: Se hvor du kan gifte deg nå

Se den første (heterofile) vielsen i Oslo rådhus etter et ordføreren fikk vigselsrett:

Frasa seg vigselsrett

Da Øygarden kommunestyre skulle behandle dette tirsdag, frasa varaordfører Atle Dåvøy fra KrF seg vigselsretten på grunn av sin religiøse overbevisning.

Oppgaven ble dermed overført til utvalgsleder Remi Oen fra Fremskrittspartiet, men også han viste til sin religiøse overbevisning, og ba om fritak.

Det var Bergens Tidende som først skrev om de to politikerne som reserverte seg fra vigselsretten.

Begge sier til avisen at det ville blitt problematisk for dem å vie to personer av samme kjønn:

– De aller fleste forstår og har respekt for at det er problematisk å være vigselsmann når man står på Bibelens syn om at ekteskap er mellom mann og kvinne, sier varaordfører Atle Dåvøy (KrF) til Bergens Tidende.

Ordfører i Øygarden, Børge Haugetun (lokal liste), har imidlertid ingen problemer med å vie to av samme kjønn.

– Jeg anser det heller ikke som problematisk at varaordføreren og utvalgslederen ber seg fritatt på grunn av religiøs overbevisning. Her i Øygarden er vi rause og tolerante overfor hva folk ønsker. Vi har nå utnevnt fem personer i tillegg til meg selv som kan foreta vielser, sier Haugetun til VG.

Han forsikrer om at han personlig kan vie både heterofile og homofile par.

Straffbar diskriminering: Bakeri nektet å lage kake til likekjønnet bryllup - må betale over 1 million kroner

KYSS: To menn kan også vies av en KrF-ordfører. Foto: Camerapress/scan-foto , NTB scanpix

En del av jobben

Slik blir det også i alle de 17 KrF-styrte kommunene i Norge - og i de fire Frp-styrte kommunene: Selveste ordføreren kan vie alle par, uavhengig av legning.

– Jeg vier alle. Er de glade i hverandre så er det mer enn nok for meg, sier Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp)

Da VG stilte alle landets ordførere fra KrF og Fremskrittspartiet spørsmålet om de personlig vil vie likekjønnede, svarte de fleste «ja, selvfølgelig» fordi de ser på dette som en naturlig del av ordførerembetet.

Det til tross for at både lokalaviser og den kristne avisen Dagen tidligere har skrevet om Krf-ordførere som kvier seg for oppgaven.

En av dem var ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Robstad (KrF).

I dag bekrefter han likevel overfor VG at han ønsker alle velkommen til å bli viet.

– Stemmer det ikke at du vurderte å overlate vielser av likekjønnede til varaordføreren?

– Nei, men det var nok litt spekulasjoner i Fedrelandsvennen om det før vi hadde saken til behandling, sier han til VG.

Leste du denne? Kjell (63) og Erik (70) blir det første homofile paret som gifter seg i kirken

Endret holdning



Fedrelandsvennen skrev i oktober at tre av seks KrF-ordførere i Agder vegret seg mot å vie homofile. Det var i tillegg til Robstad i Evje og Hornnes, Reidun Bakken i Audnedal og Ove Gundersen i Froland.

På spørsmål fra VG denne uken, svarer Reidun Bakken at både ordfører og varaordfører i Audnedal vil vie de innbyggerne som ønsker det, uavhengig av seksuell legning.

Ordfører Ove Gundersen i Froland (KrF) sa til avisen Dagen i høst at han selv sannsynligvis ikke ville utføre vielser av likekjønnede.

Men når VG nå spør nå, har han kommet til en annen konklusjon.

– Jeg skal sørge for at alle som henvender seg får utført vigsel på en verdig måte i kommunen. Det er en plikt fordi jeg er ordfører for alle.

Gundersen vil ikke hevde samvittighetsfritak.

– Om nødvendig vil jeg foreta borgerlig vigsel som en del av ordførerfunksjonen, også overfor likekjønnede, skriver han i en sms til VG.

Fikk du med deg denne? Ny liturgi for homofile vielser i kirken

SIER JA: Ordførerne sier ja til å vie både heterofile og homofile. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix





Disse ordførerne bekrefter overfør VG at de personlig kan vie både heterofile og homofile par:

Nils Olav Larsen (KrF), Vennesla kommune, Vest-Agder

Per Sverre Kvinlaug (KrF), Kvinesdal kommune, Vest-Agder

Alf Erik Andersen (Frp), Mandal, Vest-Agder

Bjørn Ropstad (KrF), Evje og Hornnes, Aust-Agder

Ove Gundersen (KrF), Froland kommune, Aust-Agder

Reidun Bakken (KrF), Audnedal kommune, Aust-Agder

Kjetil Glimsdal (KrF), Grimstad kommune, Aust-Agder

Tom Staahle (Frp), Ullensaker kommune, Akershus

Thor Håkon Ramberg (KrF), Rømskog kommune, Østfold

Eivind Norman Borge (Frp), Hvaler kommune, Østfold

Trond Arne Pedersen (KrF), Sokndal kommune, Rogaland

Jonas Skrettingland (KrF), Hå kommune, Rogaland

Henrik Halleland (KrF), Finnøy kommune, Rogaland

Mirjam Ydstebø (KrF), Kvitsøy kommune, Rogaland

Jarle Skeidsvoll (KrF), Osterøy kommune, Hordaland

Astrid Aarhus Byrknes (KrF), Lindås kommune, Hordaland

Stein Robert Osdal (KrF), Selje kommune, Sogn og Fjordane

Harry Valderhaug (KrF), Giske kommune, Møre og Romsdal

Knut Erik Engh (Frp), Ulstein kommune, Møre og Romsdal

Per Pedersen (KrF), Træna kommune, Nordland

Dagfinn Arntsen (KrF), Værøy kommune, Nordland