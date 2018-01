Eli Kari Gjengedal ble viet i skibakken – se hvor du kan gifte deg nå

Etter at ordførerne overtok ansvaret for borgerlige vielser 1. januar, er det uante muligheter for den som vil ha et spektakulært bryllup.

TV 2- værmelder Eli Kari Gjengedal (46) og Tom Saxegaard (48) benyttet seg av sjansen så fort de kunne:

De ble nemlig viet av Øvre Eiker-ordfører Ann Sire Fjerdingstad i slalåmbakken på Geilo like etter at klokken passerte midnatt, og nyttårsrakettene ble skutt opp 1. januar.

– Det var veldig stas, sier Gjengedal til VG.

Hun understreker at den spesielle vielsen først og fremst var en formalitet, fordi de giftet seg i Las Vegas i 2014:

– Men det var veldig fint at Ann kunne gjøre dette for oss, da hun er en venn. For oss var bryllupet vårt den 12. april 2014, men dette var absolutt veldig stemningsfullt og koselig. Det var midt i en snøbyge under fyrverkeriet, så det var veldig spesielt og gøy, men vi har vært gift i over tre år, sier Gjengedal.

– Skal dere feire bryllupsdag to ganger i året fra nå av?

– Ha ha, ja vi lurer litt på det! Nei da, bryllupsdagen vår er den 12 april, sier Gjengedal.

Også Fjerdingstad trekker frem at paret giftet seg i 2014:

– De giftet seg i Las Vegas, men har ikke fått dette formelt godkjent i Norge. Jeg kjenner dem, og var i bryllupet deres den gang og siden da har det vært en snakkis mellom oss at jeg skulle «ordne det» når lovendringen trådte i kraft. Vi har tullet litt med det, men når det ble klart, ble vi enige om at vi skulle gjøre det, sier Fjerdingstad til VG.

Tilrettelegge for drømmebryllup



Nyttårsvielsen ble først omtalt av Bygdeposten.

– Det var veldig stemningsfullt, og vi telte ned sammen til midnatt. Eli Kari bor i Bergen, og Tom bor i Drammen, men de har en felles leilighet på Geilo – hvor de også møttes. Derfor ville de gjøre det på Geilo, sier hun.

Fra og med 1. januar har alle landets ordførere og varaordførere fått vigselsrett. Alle ordførerne VG har snakket med, gleder seg til å vie sine første par. De vil også strekke seg langt for å legge til rette for drømmebryllup i sine kommuner.

Vielser på kommunens kontorer i kontortiden er gratis hvis minst en av ektefolkene er fra stedet. For vielser andre steder må brudeparet dekke kostnadene. I kommunene vi har kontaktet, varierer det fra 750 til 3000 korner.

Øvre Eiker-ordføreren sier til VG at hun allerede er booket til en annen vielse:

– Jeg har et par som skal vies på et fjell i kommunen. De har faktisk utsatt vielsen to ganger tidligere fordi innføring av vigselsretten for ordførere er blitt endret. Jeg synes dette er flott at vi nå kan tilby innbyggerne en slik service, sier Fjerdingstad.

PREIKESTOLEN: Mulig det blir arrangert fler-bryllup. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Preikestolen

Ordfører Bjarte S. Dagestad (H) i Forsand kommune ser for seg at Preikestolen blir et populært sted for vielser.

Selv stiller han gjerne opp for brudepar på det spektakulære fjellplatået.

– Dette ser jeg på som god service, så det må vi klare å gjennomføre. Hvis det blir stor pågang, kan det hende vi setter opp noen faste lørdager med flere vielser på samme dag, sier han.

VØRINGSFOSSEN: Hva med å si ja til den hjertenskjær på den nye utsiktsplattformen? Illustrasjon: C-V Hølmebakk Arkitektkontor.

Forsand-ordføreren forventer likevel at de fleste borgerlige vielsene kommer til å skje på ordførerkontoret i arbeidstiden.

I første omgang har bare ordføreren og varaordføreren vigselsrett i Forsand.

– Etter et år vil vi evaluere om vi må gi flere vigselsrett, sier Bjarte S. Dagestad.

Kan vie hvor som helst

Dagestad påpeker at det ikke bare er han som kan vie par på Preikestolen.

– Alle som har vigselsrett i Norge kan vie hvor som helst. Hvis noen kjenner en person med vigselsrett i en annen kommune, er det ingen ting i veien for at de tar ned seg vedkommende til Preikestolen og vies der, sier Bjarte S. Dagestad (H).

På samme måte kan Dagestad, i egenskap av ordfører i Forsand, vie folk i hvilken som helst annen norsk kommune.

Vøringsfossen eller «Ung elsk»

VØRINGSFOSSEN: Fruktblomstring og voldsomme vannmasser som ramme rundt seremonien. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

I Eidfjord kommune kan den nye Nasjonale Turistveier-plattformen ved Vøringsfossen bli et attraktivt sted for vielser, tror ordfører Anved Johan Tveit (Sp).

– Vøring betyr «å ha respekt for.» Det er kanskje akkurat det ekteskapet handler om, sier han.

Selv stiller Tveit gjerne opp som vigselsmann ved Vøringsfossen dersom noen ønsker det. I Eidfjord er det ordfører, varaordfører, rådmann og kultursjef som skal foreta de borgerlige vielsene.

Kommunen har lagt opp til at vielsene i utgangspunktet skal skje i kommunestyresalen, eller i galleri Nils Bergslien ved siden av.

– I galleriet vil seremonien skje foran maleriet «Ung elsk» så det blir også midt i blinken, sier ordfører Tveit.

Trolltunga eller Hardanger



TROLLTUNGA: For den som ikke er høyderedd. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Odda-ordfører Roald Aga Haug har tidligere uttalt at kommunen kan bli Norges svar på Las Vegas for borgerlige vielser.

– Bryllupet kan gjøres til en uforglemmelig naturopplevelse midt i nasjonalromantikken. Las Vegas gjennomfører samlebåndsbryllup. Å gifte seg i Hardanger kan gi langt mer romantiske og spektakulære bryllup som vi mener kan tiltrekke seg kjærestepar i et omfang som gjør Hardanger til det foretrukne stedet å gifte seg borgerlig og ellers, har han tidligere sagt til VG.

Han ser også for seg Trolltunga som et attraktivt sted for vielser.

– Vi har hatt møte med Trolltunga Active og Hardanger Eventyr som kan organisere bryllup på Trolltunga. Kommunen stiller da med vigselsperson, sier han.

Nordkapp-platået

NORDKAPP: Bryllup aller lengst nord. Foto: Terje Mortensen , VG

– I Nordkapp kommune vil kommunestyresalen være vigselsrom, men det er åpning for å avtale andre steder. Det er fullt mulig å gifte seg på Nordkapp-platået, bekrefter ordfører Kristina Hansen (A).

I Nordkapp blir det ordfører, varaordfører og rådmann som får vigselsrett.

– Det blir en hyggelig oppgave å vie folk, sier ordfører Kristina Hansen.

Fredriksten festning

FREDRIKSTEN: Mulig med festningsbryllup. Foto: Are Mathisen , VG

I Halden blir skal vielsene i utgangspunktet foregå på rådhuset på onsdager og fredager mellom klokken 12 og 14. Men siden rådhuset bygges om, blir alle seremoniene det første halve året holdt i Fredrik 3. hall på Fredriksten festning.

Den som vil ha lørdagsbryllup på festningen må plotte inn den siste lørdagen i mai.

– Jeg har gått ut i lokalmedia og sagt at jeg er tilgjengelig på festningen hele den dagen. Det hadde vært morsomt å få med 10 par på et felles bilde. Vi prøver å få tatt det med drone, med Norges vakreste by i bakgrunnen, sier ordfører Thor Edquist (H).

Halden-ordføreren skal foreta sin første vielse fredag 5. januar.

Foruten ordføreren selv, er det varaordføreren og fem fra kommuneadministrasjonen som skal foreta de borgerlige vielsene i Halden.

Lindesnes fyr

LINDESNES FYR: Bryllup lengst sør. Foto: Roger Neumann , VG

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes kommune sier hun gleder seg til sin nye oppgave.

– Bryllup er en stor og viktig begivenhet i folks liv, og vi har valgt å strekke oss langt for å oppfylle parenes ønsker om når og hvor vielsene skal holdes.

– Så det kan bli vielser på Lindesnes fyr?

– Ja der, eller på andre steder i kommunen hvor paret har en tilknytning. Det kan være en hage, et gårdsbruk eller et fjell. Vi stiller opp overalt, innenfor rimelighetens grenser, sier ordføreren.

Dyreparken eller skjærgården

KRISTIANSAND: Sibirsk tiger som bryllupsgjest? Foto: Nicolai Prebensen , VG

I Kristiansand blir det innredet et eget rom for vielser i rådhuset.

Hvis minst en av dem som gifter seg er fra Kristiansand, Søgne eller Sogndalen, kan de vies kostnadsfritt her innenfor kontortiden på torsdager og fredager.

Ordfører Harald Furre (H) tror likevel at mange vil ønske å vies utenfor disse rammene. Og kommunens vil stille opp så langt det lar seg gjennomføre.

– Vi har mange steder som kan egne seg for vielser, for eksempel flere av kommunens fine herregårder, Dyreparken og skjærgården, sier Furre.

I Kristiansand er det rundt 150 borgerlige vielser i året. For å hjelpe ordfører og varaordfører med alle seremoniene, er det utpekt åtte kommunalt ansatte vigselspersoner. I tillegg har kommunestyret utpekt 11 ressurspersoner fra lokalsamfunnet som skal kunne vie folk.

Holmekollen eller Frognerparken

HOLMENKOLLEN: Mulige bryllupsomgivelser. Foto: Markus Aarstad , VG

I Oslo gleder ordfører Marianne Borgen (SV) seg til å foreta sin første vielse allerede i morgen, 3. januar.

Det skal skje i Munchrommet på rådhuset, der hun selv giftet seg i 1979.

– Vi er glade for at vi har fått vielsene tilbake til rådhuset. Dette er et fantastisk bygg for vielser, sier hun.

Ordføreren ser likevel at flere steder i byen er interessante for kommende brudepar.

– Vi har mange vakre områder, som øyene i Oslofjorden, Holmenkollen, marka og Frognerparken. Vi ønsker å legge til rette for at folk skal kunne gifte seg på steder som har en spesiell betydning for dem. Like over nyttår skal forretningsutvalget se på muligheten for hvordan vi kan gjennomføre dette i praksis, og hvor mange flere vigselspersoner vi må utnevne for å få det til, sier hun.

Ifølge Oslo-ordføreren har hovedstaden mellom 1500 og 1600 borgerlige vielser i året. I første omgang har seks personer fra rådhusforvaltningen fått vigselsrett i tillegg til ordfører og varaordfører. Det skal bli mange flere i løpet av våren.

De som vil vies av ordføreren personlig, må planlegge bryllup på en fredag.

– Jeg skal sette av en fredag i måneden til dette. Jeg gleder meg veldig, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen.