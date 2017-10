To bygg nedbrent etter brann på Træna

Flere personer er evakuert som følge av en brann i et lagerbygg på Træna i Nordland.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Brannvesenet hadde ved 23-tiden søndag kveld ikke kontroll på flammene, som har spredt seg til flere bygg ved anlegget til Nova Sea på Træna i Nordland fylke.

Flere er evakuert, og et Sea King-helikopter har landet med ekstra mannskaper, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om brannen omtrent klokken 21.35 søndag kveld, da det brant i et produksjonsbygg tilhørende Nova Sea. Det var lenge fare for gasseksplosjon i et verkstedbygg, og situasjonen var lenge ute av kontroll.

Brannmannskapene har fremdeles kun delvis kontroll over brannen, men har kalt inn flere ressurser til øya.

– Vi har ressurser på vei med redningsskøyte fra Sandnessjøen, hvor brannmannskap med utstyr, og politi er ombord. I tillegg er kystvakten ved KV Barentshavet på vei inn, sier operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Tom Ove Hammer, til VG.

Grunnet værforholdene på øya tas det inn ekstra styrker, for å hindre at brannen sprer seg videre.

– Per nå er to bygg mer eller mindre tapt, og slik vindretningen er for øyeblikket har vi delvis kontroll. Men vi vurderer værforholdene fortløpende, sier Hammer til VG. '

Publikum bes holde seg minimum 250 meter unna området, og politiet melder om mye røyk.

– Beboere bes om å holde dører og vinduer lukket, skriver politiet på Twitter.