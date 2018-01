Hus overtent - alle beboere gjort rede for

Et hus er totalskadet etter en brann i Nedre Eiker fredag morgen. Alle beboerne i huset er gjort rede for.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet har fått kontakt med alle de ni personene som er registrert på en adresse i Nedre Eiker der det brenner kraftig.

Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30 fredag morgen, og opplyser at huset nå er totalskadet og vil brenne ned til grunnen.

– Brannvesenet er på stedet og slukker. Det er ikke lenger fare for spredning til andre bygninger, sier Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Politiet fikk raskt kontakt med syv av de ni registrerte beboerne på adressen, hvor to hadde flyttet og fem var utenlands. Klokken 06.20 melder politiet på Twitter at også de to siste på adressen er gjort rede for.



Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, opplyser politiet.

I forbindelse med brannen er E134 i retning Mjøndalen helt steng forbi brannstedet, og det omkjøring.