Statistisk sett er julemåneden den tiden på året hvor flest liv går tapt i brann. Julekosen kan raskt utvikle seg til et flammehav, og ekspertene ber folk være forsiktige.

Natt til julaften brant det i et bo- og omsorgshjem i Kongsberg. Ifølge Sør-Øst politidistrikt ble én person være fraktet til sykehus med røykskader. I tillegg skal en brannmann ha fått i seg noe røyk. En eldre kvinne er fortsatt savnet etter brannen.

Siste helgen før jul bød på flere branner. Lørdag ettermiddag tok en storbrann i Horten ett menneskeliv og etterlot åtte personer husløse, mens en brann i Stavanger søndag morgen resulterte i at to kvinner ble sendt kritisk skadet til Haukeland sykehus i Bergen.

Natt til mandag døde en av kvinnene, mens den andres tilstand fortsatt beskrives som kritisk, skriver Stavanger Aftenblad. Årsaken til brannene er ikke kjent og tilfellene er under etterforskning.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at antallet omkomne i brann har vært rekordlavt hittil i år, med 22 omkomne ved inngangen til desember. Når vi nå er inne i høysesongen for brann, oppfordrer ekspertene folk til å være årvåkne og gjennomføre brannforebyggende tiltak.

– Den måneden vi er inne i nå tar gjennomsnittlig flest liv. I snitt dør én person hver fjerde dag i desember, forteller branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved Oslo brann- og redningsetat.

Komfyren er brann-versting

Folgerø Dalen peker på kombinasjoner som stress, brennbare pyntegjenstander, dårlig tid, familiesamlinger og alkohol som faktorer i økningen av branner denne måneden.

– Det som forårsaker branner er jo til stede gjennom hele året, men blir ekstra forsterket nå i jule- og mørketiden. Folk er mer hjemme, styrer mer, og benytter seg av mer levende lys og elektrisitet, sier branninspektøren, som opplyser at elektrisitet er den største enkeltkilden til brann.

Han trekker spesielt frem ett rom i huset som selve «brannverstingen»: Kjøkkenet.

VERSTING: Brannekspertene omtaler komfyren som brann-versting. Menneskelig svikt over grytene resulterer i svært mange branner hvert år, og tall fra DSB for første halvdel av 2017 viser at 56 prosent av brannene her til land startet på kjøkkenet. Foto: Oslo brann- og redningsetat

– Det er det rommet i huset hvor det starter flest branner, og her er komfyren den største synderen – mye på grunn av menneskelig svikt. I julen er det mye som skal tilberedes, og folk skulle gjerne gjort 10 andre ting samtidig. Det fører til tørrkoking og røyk eller utvikling til flammebranner, sier Folgerø Dalen.

Brannvesenet i Vestfold måtte tidlig 2. juledag rykke ut til Holmestrand etter en melding om en brannalarm som ulte.



– Ved ankomst kjente vi røyklukt i gangen, vi brøt opp døren til leiligheten og to røykdykkere gikk inn. I den røykfylte leiligheten fant de en sovende beboer som ble tatt ut og i stekeovnen sto det svidde pommes frites, sier brannmester Svein Helge Skjerdal på brannvesenets Facebook-sider.

NATTMAT: Vestfold Interkommunale Brannvesen la ut dette bilde på Facebook etter at en sovende beboer hadde latt pommes fritesen stå i ovnen. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Beboeren kom uskadet fra hendelsen, men vil muligens følge nøyere med neste gang han steker pommes frites.

Nå tennes tusen julelys

SLIK FÅR DU EN SIKKER JUL: * Sjekk røykvarsleren * Ikke gå fra levende lys, hold lyset i god avstand til brennbart materiale og styr unna brannfarlig pynt * Vær beredt på kjøkkenet: Gå aldri fra komfyren når du lager mat, rengjør filteret i kjøkkenviften og ha et lokk i nærheten under smultbaksten * Slå av lyslenker og papirstjerner om natten og når du ikke er hjemme * Apparater som bruker over 1000 watt bør ikke tilkobles skjøteledning * Sjekk slukkeutstyret * Gå inn på DSBs opplysningsside sikkerhverdag.no om du er usikker på noe Kilde: sikkerhverdag.no/Brannvernforeningen

Tall fra DSB viser at det i løpet av første halvår i 2017 var 849 utrykninger til brannhindrende tiltak ved bruk av komfyr. En økning siden 2016. Totalt startet 56 prosent av branner i dette tidsrommet på kjøkkenet.

Også Brannvernforeningen trekker frem matlaging som verstingen.

– Brannårsak nummer to er bruk av åpen flamme, som stearinlys og den type ting. Det er en av de mest fremtredende årsakene til boligbrann nå i desember, sier Sturle Hagen, seniorrådgiver i Brannvernforeningen.

– Vi har en gylden regel: Tenner du et stearinlys, så forlat aldri rommet uten å slukke det, sier Hagen.

Han fraråder også sterkt mot å plassere levende lys på juledekorasjoner og i nærheten av gardiner og å pynte vinduet med julestjerne i papir.

– Folk må også være oppmerksomme på elektrisk julebelysning. Særlig de av eldre dato. Det er lurt å bytte ut belysningen med jevne mellomrom, eventuelt bytte til LED-belysning som ikke avgir noe særlig varme, oppfordrer Hagen.

Branninspektør Folgerø Dalen mener folk må senke skuldrene, og gjøre noen enkle grep som i sin tur vil være med på å redusere branner.

– Det handler om bevisstgjøring uten å drepe sjarmen med julen. Folk må tenke seg litt om, sier branninspektør Folgerø Dalen og legger til:

– Det er også smart med el-kontroll av og til. Det finnes mye råtne ledningsverk bak fine fasader. Der er vel verdt en investering og folk kan jo gi det i julepresang til seg selv.