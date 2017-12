Familie reddet av hund

På morgenen første juledag ble Jan Herman Dvergsdal vekket av hunden sin. Det skulle vise seg å være familiens redning.

– Jeg våknet av at hunden min begynte å bjeffe noe voldsomt, og hørte høye smell. Da jeg gikk ned for å se hvor bråket kom fra, stirret jeg inn i et hav av flammer, forteller Jan Herman Dvergsdal til VG.

Den engelske terrieren Nico reagerte på høye lyder fra etasjene under. Rundt klokka 10 i dag morges måtte Dvergsdal vekke kone og datter og få dem ut av huset.

– Hadde det ikke vært for hunden så hadde ikke vi vært her nå, sier han.

Hell i uhell

Ti minutter etter at Dvergsdal ble vekket, var han ute av huset sammen med kone og barn. Brannen er nå slukket, men vakthavende brannsjef ved Bergen brannvesen, Kjell Ove Christophersen, forteller at det var lite om å gjøre.

– Det brant ganske voldsomt fra en bod på siden av huset, og hadde vi vært noen minutter senere på stedet vill nok ikke huset stått nå, forteller han til VG.

Christophersen forteller at også at det var kritisk at familien våknet da den gjorde.

– Alt som har med brann og røykutvikling å gjøre er skummelt, og hvis du ligger og sover er det kritisk.

Til tross for at det var lite om å gjøre, står huset. Familien vil kunne flytte inn igjen etter noen dager.

– Boligen kom helt klart ut av det med minimale skader med tanke på omfanget. Vi gjorde mye godt arbeid i dag.

Tatt inn av naboer

Dvergsdal forteller at han tror det kan være julelysene som forårsaket brannen. Selv om brannen nå er slukket, og de kan gå inn i huset igjen, forteller han at familien kommer til å finne et hotell å ta inn på.

– Nå har vi fått spise frokost hos naboen, så får vi se om vi finner et hotell etterhvert.

Til tross for den dramatiske hendelsen forteller Dvergsdal at familien til syvende og sist var heldige som kom seg helskinnet ut av det.

– Hadde dette skjedd klokka fem på morgenen vet jeg ikke hva som kunne skjedd.