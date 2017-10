Derfor skal du ikke bruke tørketrommel om natten

Brannvesenet er skremt av branner med tørketrommel. Er du av dem som setter på en maskin før du legger deg?

Lørdag rykket brannmester Terje Gran ut på en ny brann, der vaskemaskin eller tørketrommel var synderen.

– Heldigvis gikk det bra denne gangen. Eieren var i en annen etasje og hørte røykvarsleren. Hadde tørketrommelen gått på natten, eller eieren hadde vært ute av huset, kunne utfallet blitt et annet, sier han til VG.

Han fotograferte tørketrommelen og delte den sammen med en advarsel på Facebook. Posten er delt over 5000 ganger.

Brannvesenet i Norge har rykket ut på over 40 branner som har startet i vaskemaskin eller tørketrommel i år, ifølge DSB.

– Jeg er glad at posten vekker oppmerksomhet. Tørketrommel er en gjenganger og en versting for oss i brannvesenet. Det har ingenting å si om det er et dyrt eller billig merke, vi har rykket ut på branner startet av alle typer, sier Gran.

Han jobber i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

STERK VARME: Mye av tørketrommelen smeltet før eieren klarte å slukke brannen. Foto: Terje Gran , VG





Skeptisk til billig strøm om natta

Han er skeptisk til at strømmen skal bli billigere om natten.

– Jeg har ett råd: Ikke bruk tørketrommel og vaskemaskin om natten. Ikke bruk dem når du er ute av huset på dagtid heller. Særlig tørketrommel er og blir en versting. Støv og varme er en farlig kombinasjon. Med billigere strøm om natten, kan mange oppleve det som en oppfordring til å bruke elektrisk utstyr da, sier han.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) ønsker rimeligere strøm når forbruket er minst, blant annet på natten.

– Dersom flere og flere skal lade elbilene når forbruket er størst, må vi investere enorme beløp i kraftnettet. Dette er en regning forbrukerne må ta. Vi ønsker i stedet å inspirere flere til å bruke strøm når forbruket er minst, sier avdelingsdirektør Ove Flataker.

OM NATTEN: Lading av elbil er greit om natten, men ikke bruk av tørketrommel om vaskemaskin, ifølge NVE. Foto: Produsent , Produsent

Han understreker at de ikke ønsker bruk av tørketrommel og vaskemaskin om natten.

– Mange gjør dette i dag, og det er flott at det advares mot dette. Informasjon til forbrukerne er og blir viktig. Vi er enige i at tørketrommel er en dårlig idé om natten. Lad heller elbilen og bruk varmekablene i gulvet, sier han.

Anbefaler skumapparat

Under lørdagens brann i Trondheim klarte eieren å slukke brannen med en bøtte vann.

– Ha alltid skumapparat eller brannslange i området der slike apparater er i bruk.

Han mener en av årsakene til at tørketrommel kommer så dårlig ut på brannstatistikkene, er at mye støv, høy varme - og at mange slurver med vedlikehold.

– Tett lofilter kan være nok til at det begynner å brenne, sier han.

Det er ikke kjent hva som forårsaket brannen i denne konkrete tørketrommelen, som er av merket «Hotpoint». Denne leverandøren ble i 2014 kjøpt opp av Whirlpool.

Det er kjørt en kampanje for å utbedre ett sikkerhetsproblem på tørketromler av merket Hotpoint produsert mellom april 2004 og oktober 2015. Les mer hos produsenten her (ekstern lenke).

Whirlpools skandinaviske salgssjef, Jan Lindgren, opplyser at de er kjent med den siste brannen.

– Vi er lei oss for å høre om ulykken. Whirlpool har prosedyrer i slike saker og har iverksatt en undersøkelse. Inntil vi vet resultatet kan vi ikke kommentere dette ytterligere, sier Lindgren til VG.

Elkjøp enig

Elkøp er forhandler for en rekke tørketrommel-merker.

– Vi er helt enige i at tørketrommel ikke skal brukes om natten eller når du er borte. Vi oppfordrer også alle til å rense lofilteret, helst hver gang tørketrommelen har vært i bruk, sier kommunikasjonsansvarlig Madeleine Schøyen Bergly.

Hun ber eiere av «Hotpoint»-tørketrommel om å stikke innom hvis de er usikre på om den trenger kampanje-sjekk.

