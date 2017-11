Brann i trafostasjon i Oslo sentrum

Et større område i Oslo sentrum er uten strøm og flere gater er sperret av i forbindelse med en brann i en trafostasjon natt til søndag.

Politiet meldte først om kraftig røykutvikling fra et høyspentrom klokken 0.48 natt til søndag.

– Dette ser ut til å være et forretningsbygg, og det er ikke meldt om personskader, sa operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB litt før klokken 1.

Rett før klokken 2 melder politiet på Twitter at et større område i kvadraturen er uten strøm på grunn av brannen i en transformatorstasjon, men at brannen har avtatt.

Strømbruddet kan vedvare i flere timer, inntil Hafslund eventuelt får koblet opp reserveaggregater, opplyser politiet.

I første omgang ble Rådhusgata sperret av mellom Akersgata og Rosenkrantz' gate på grunn av brannen. Sperringene ble raskt utvidet helt ned til Rådhusplassen.

– Det kommer smell fra området, og publikum bes holde seg unna, skriver politiet på Twitter. Heidenstrøm sier de vurdere situasjonen fortløpende, også med tanke på om det er nødvendig å evakuere noen fra området.