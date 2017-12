Brann i bo- og omsorgshjem i Kongsberg – beboer savnet

Det brenner kraftig i flere leiligheter i et bo- og omsorgshjem i Kongsberg natt til julaften. Brannvesenet søker nå etter en beboer i brannruinene.

Nødetatene rykket natt til julaften ut til en brann på et bo- og omsorgshjem i Kongsberg. Situasjonen var lenge uavklart, opplyste Sørøst politidistrikt.

– Det er 24 leiligheter i bygget, og det brenner i hele andre etasje, sa vaktleder ved Vestviken 110, Harald Klepp, til VG rundt klokken 04.30.

Brannvesenet var i arbeid på stedet og det var flere ambulanser der gjennom natten, opplyser politiet.

Klokken 05.00 var flesteparten av beboerne evakuert.

BRANN: Det brant kraftig i flere leiligheter i et bo- og omsorgshjem i Kongsberg natt til julaften. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Ifølge Sørøst politidistrikt skal én person være fraktet til sykehus med røykskader. I tillegg skal en brannmann ha fått i seg noe røyk.

– Vi har fått de evakuerte over i et tilstøtende bygg. De sitter der og venter på at helsebussen skal ta dem med videre. Det er ikke avklart hvor de skal, men det jobber kriseteamet på Rådhuset i Kongsberg med, sier Nuven til VG klokken 06.30.

Klokken 08.00 melder operasjonsleder Rune Hunshamar til VG at 22 personer er evakuert, en person er savnet.

– Brannvesenet søker etter vedkommende i den brente bygningen, sier Hunshamar.

I forbindelse med brannen måtte en ansatt, en brannmann og to politifolk til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg mye røyk i forbindelse med evakueringen. Kommunens kriseteam, mannskaper fra Røde Kors og Siviliforsvaret bistår på stedet, skriver politiet på twitter.

Like før klokken 09.00 i morgentimene julaften, melder brannvesenet at de har kontroll på stedet, og går inn i etterslukkingsfasen.

Ifølge kommunens hjemmesider er det ansatte fra Røde Kors på plass, og det arbeides med å finne både kort- og langvarige løsninger for de berørte.

– Vi kartlegger behovene og de mulighetene vi har i tjenestene, står det på Kongsberg kommune sine hjemmesider.