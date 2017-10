10.000 ruter-batterier kan være brannfarlige

Telekomselskapet ice.net har bedt om lag 10.000 kunder om å fjerne batteriet som sitter i rutere av typen «W1». Batteriene kan være brannfarlige.

Selskapet har oppdaget at enkelte batterier som brukes i W1-rutere kan ha en defekt. Alle kunder som har denne rutertypen, omtrent 8.000 privatkunder og 2.000 bedriftskunder, blir derfor bedt om å fjerne batteriet.

Ekstralader tok fyr: Slik så soverommet ut da studenten våknet

Dersom man har et defekt batteri som ikke fjernes, kan det i ytterste konsekvens resultere i et branntilløp. Ice.net har ikke registrert tilfeller av branntilløp på grunn av defekte batterier, men vil være føre var.

– Vi beklager ulempen det vil medføre, men vi setter alltid sikkerheten først, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i ice.net.

Fikk du med deg? Derfor skal du ikke bruke tørketrommel om natten

Alle rutere kan fremdeles brukes med strømkabel etter at batteriet er fjernet, uten at det vil ha betydning for ruterens ytelse.

Ikke gå glipp av denne: Her er brannfellene du kan unngå

Selskapet oppfordrer kunder som fjerner ruter-batteriet til å levere det til en kommunal gjenbruksstasjon og opplyse dem om at batteriet kan ha en defekt.