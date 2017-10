Her begynte skotørkeren å brenne. Familien på fire merket ingenting før de ble varslet av røykvarsleren.

Natt til onsdag rykket brannvesenet ut til en enebolig på Råel i Tønsberg.

Da brannvesenet kom frem, var eneboligen full av røyk, og røykdykkere gikk inn umiddelbart.

En skotørker på vaskerommet hadde tatt fyr. Familien på fire merket imidlertid ingenting før de ble varslet av røykvarsleren.

– Beboerne merket ingenting før røykvarslerne pep. Da fant de en skotørker i brann på vaskerommet, forteller brannmester Rune Loraas.

SETT DENNE? Brannvesenet advarer mot brannfarlige DAB-radioer

Skotørkeren ble «forkullet plastklump»

Familien greide å slukke brannen ved hjelp av brannteppe og brannslukningsapparat.

– Deretter lukket de døren til brannrommet og gikk ut av boligen. Den forbilledlige innsatsen var nok til å slukke brannen, som kunne ha truet hjemmet og de som var der, sier Loraas.

OBS: Derfor skal du ikke bruke tørketrommel om natten

Da brannvesenet ankom eneboligen, var skotørkeren omformet til en «forkullet plastklump» under brannteppet, ifølge Loraas. Røyklukten i boligen var så sterk at familien måtte tilbringe resten av natten på hotell.

– Forskjellen på liv og død

Likevel kunne det gått langt verre. Hendelsen får brannvesenet til å komme med en tydelig oppfordring: Sjekk røykvarslerne.

– Jeg vil si det så sterkt som at røykvarslere er forskjellen på liv og død, sier vaktleder ved Vestviken 110-sentralen, Fred-Olav Korsgården, til VG.

– Det er viktig at folk tester dem, og det er også viktig at folk tenker på når det begynner å bli gammelt. Selv om røykvarsleren ser fin ut på utsiden, kan den være i dårlig stand innvendig. Dette kan bety at varsleren ikke virker når røyken kommer, sier han videre.

Fikk du med deg denne? Skal redde flere eldre fra brann

Korsgården sier at røykvarslere må skiftes ut etter fem til ti år. Og batteriet må byttes årlig. Brannvesenet anbefaler gjerne at dette skjer før jul.

– Når det er mørketid, bruker vi mye lys, og folk begynner å fyre igjen. Det brenner nok noe mer i denne perioden, sier han.

Derfor tror myndighetene at dødsbrannene er påsatte:

Dette må du huske på

Etter brannhendelsen natt til onsdag, oppfordrer Vestfold Interkommunale Brannvesen folk til bevissthet rundt røykvarslere. I et Facebook-innlegg viser de til forskriften om brannforebygging.

Der heter det blant annet følgende:

• Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at disse har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere.

• Det betyr at det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.

• Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

• Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slukkeutstyr vedlikeholdes slik at de fungerer som de skal.

Brannvesenet i Vestfold fastslår at nattens brannhendelse «med all tydelighet» viser hvor viktig det er å huske på dette.