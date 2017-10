En brann i Oslo får brannvesenet til å advare forbrukerne. Fortsatt finnes mange brannfarlige DAB-radioer av typen Pinell i norske hjem.

For to år siden ble DAB-radioer av typen Pinell Go og Pinell Go+ kalt tilbake. Grunnen var at de viste seg å være brannfarlige.

Tirsdag la Oslo brann- og redningsetat ut melding om en boligbrann på Bøler i Oslo. Årsak: samme radiomodell.

Brannvesenet mener at bare flaks gjorde at brannen ikke spredte seg noe særlig utover badet i 2. etasje. Nå kommer de med en tydelig oppfordring.

Den handler om at alle forbrukere som har en slik radio hjemme, må ta kontakt med forhandleren så snart som mulig (se faktaboks).

– Det er bare å gjøre det. Med denne type informasjon ønsker vi å hindre at flere får samme opplevelse, som kan få en helt annen konsekvens enn det fikk i dette tilfellet, sier Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, til VG.

Mangler 10.000 radioer

Forhandleren er selskapet TT Micro. Siden september 2015 har de jobbet intenst med å få kontakt med forbrukere som har kjøpt et potensielt brannfarlig produkt.

Daglig leder Ole Morten Skymoen opplyser at de har fått inn rundt 40.000 av rundt 50.000 radioer. De sliter imidlertid med å få kontakt med samtlige kjøpere.

Dette må du gjøre DAB-radioer av typen Pinell Go og Pinell Go+ solgt mellom mai 2013 og september 2015 kan være brannfarlige.

En produksjonsfeil i batteriet kan føre til overoppheting.

Hvis du eier en slik modell, må du ta kontakt med forhandleren. Du kan benytte deg av dette skjemaet for å sende inn radioen og få skiftet ut batteriet.

Du kan også ringe Pinells brukerstøtte på 22 74 88 40.

Hvis radioen din har et «2016»-klistremerke på undersiden og på esken, trenger du ikke skifte batteri.

– Det er en del vi ikke har navn på. Dette gjelder dem som har kjøpt radio i Coop eller den type butikker, som ikke er blitt registrert som kjøper, sier Skymoen til VG.

Han forteller at det har vært rundt 75 tilfeller med brann som følge av de brannfarlige radioene.

– Det har heldigvis ikke vært noen personskader, men det har vært noen alvorlige tilfeller med større materielle skader. Vi gir oss ikke før vi har fått inn samtlige radioer, sier Skymoen.

Omfattende informasjonsarbeid

De brannfarlige modellene ble solgt fra mai 2013 til september 2015. For TT Micro har det kostet mange millioner kroner. En del av kostnadsbildet er et omfattende informasjonsarbeid for å nå ut til forbrukerne.

– Det har vært to runder med brev til alle vi hadde adresse til, i desember 2015 og februar og mars 2016. Det har vært to runder med sms til alle vi hadde nummer til. Og nå har vi via et eksternt selskap ringt til alle som står igjen som registrerte, og vi har sendt ut purremeldinger. Til slutt vil vi sende ut rekommanderte brev til de som ikke reagerer, forteller Skymoen.

Det er imidlertid vanskelig å få full oversikt. I tillegg til at alle kjøperne ikke er registrerte, kan radioer være kastet eller befinne seg i utlandet.

Dette er feilen

Feilen med radiomodellene handler om en feil med selve batteriet, som kan føre til overoppheting. Derfor er det ikke mulig å se om det er noe galt fra utsiden. Det betyr at de som har kjøpt modellen, må ta kontakt med forhandleren.

ETTERLYSES:Har du en slik Pinell-radio som kan være kjøpt i perioden mai 2013 til september 2015? Da kan den være brannfarlig. Foto: Pinell

Skymoen advarer også mot at tro at radiomodellene ikke er brannfarlige fordi det enda ikke har skjedd noe.

– Sjansen for en kortslutning, øker med antall ladninger. Jo lenger du har radioen, desto større er sjansen for at det skjer, sier han.

– Kan bli katastrofalt ikke å handle

Også brannvesenet er opptatt av dette.

– Ofte kan folk få med seg ting, men velge ikke å gjøre noe med det. Det er lett å tenke at det sikkert går bra. Men ikke tenk at dette ikke kan skje med deg; det kan bli katastrofalt, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Han forteller at produkter i Norge skal følge en EU-standard, der brannsikkerhet er en del av kravene.

– Men så hender det at det er feilvarer. For eksempel leser vi iblant om biler som blir kalt tilbake. Det er ikke et stort problem, men det skjer, sier han.

Ole Morten Skymoen i TT Micro setter stor pris på hjelpen fra brannvesenet. Og erfaringen fra denne saken har gjort at han har et ønske.

– Jeg mener at alle som selger strøm burde være pålagt å registrere kundene. Det er mange i Norge som bor i trehus. For oss har det vært en utfordring at noen butikker ikke har registrert kundene, sier han.

Pinell Go-radioer som selges i dag, har nye batterier og skal dermed ikke være brannfarlige. Det gjelder også radioer som er blitt levert inn og fått byttet batteri.