Brann i hus i Telemark: Politiet ber folk sjekke levende lys i juledekorasjoner

Hvert år rykker politi og brannvesen ut til meldinger om juledekorasjoner som tar fyr: – Det er så enkelt å unngå.

Like etter klokken 20.00 på julaften rykket nødetatene i Trondheim ut til melding om brann i en boligblokk på Halset i Trondheim.

Da politiet ankom stedet hadde brannvesenet allerede slukket brannen, som oppstod da noen fakler på en veranda stod for nære noen juledekorasjoner som tok fyr.

Knappe 40 minutter senere meldte politiet i Telemark om at de hadde rykket ut til en brann i en bolig i Bamble, som også stammet fra en juledekorasjon. Nå ber de folk være varsomme med levende lys på julaften.

Få med deg: Her er brannfellene du kan unngå.

– Levende lys er flott og burde finnes i enhver stue når det er jul, men kanskje ikke i rom der de ikke blir passet på eller utendørs, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark politidistrikt.

Veggen tok fyr

Mens brannen i Trondheim ikke førte til noens skader på hus eller mennesker, førte brannen i Telemark til større skader, før de som bodde i huset oppdaget den.

– Det var et kubbelys som stod på trappa ved et inngangsparti med noen blader og tørr pynt som lå rundt. Så har flammene slikket oppover veggen slik at den tok fyr, forteller Aaltvedt.

Da de som bodde i huset fikk øye på brannen klarte de å slukke den selv. Brannvesenet har også vært på stedet og sjekket og etterslukket i veggen.

Sammenlignet med andre måneder i året, er det en dramatisk økning i antall branner i desember. Desember er også den måneden da flest liv går tapt på grunn av brann.

Politiets bønn: Pass på lysene, og kjør litt saktere

Aaltvedt forteller at det er mest dette det går i for politiet og brannvesenet på julaften – juledekorasjoner som tar fyr. I tillegg får politiet inn en del meldinger om trafikkulykker når folk er på vei både til og fra juleselskap.

– Det er egentlig så enkelt å unngå. Slå ned litt på farta, og slukk lys i de rommene der det ikke er noen.

Fik du med deg denne? Ingrid (15) skulle kose seg - så tok badekaret fyr

Hvis man skal ha lys ute, anbefaler Aaltvedt at man setter dem opp minst tre meter unna veggen.

– Det som er hyggelig når det gjelder levende lys kan fort bli til uhygge, advarer han.