Kjøpte nyoppført hus til 6,5 millioner – fikk boforbud

Husdrømmen utviklet seg til et mareritt for paret som i 2015 kjøpte enebolig i Ski i Akershus. Et halvt år etter innflytting fikk de beskjed om at det var ulovlig å bo der.

– Det var drømmehuset. Et sted vi skulle finne sjelefred. Men det ble alt annet enn det, forteller Steffen Hutchings (35) og Irja Isaksen (34).

Paret, som nå har gått fra hverandre, flyttet inn i huset i desember 2015, og merket raskt at ikke alt var som det skulle i det flunkende nye huset.

– Vi hadde noen småfeil med vannlekkasjer, men tenkte at det var sånt som kunne skje. Da jeg oppdaget at trappen opp til andre etasje hadde begynt å synke fikk jeg derimot en vond magefølelse, forteller Steffen.

Kloakk på hele eiendommen

SLITEN: Steffen (35) forteller om en utmattende tid etter at feil eller feil dukket opp i det nyinnkjøpte huset i Ski. – Vi har holdt på å drukne, men har akkurat klart å holde hodet over vann, sier Steffen. Foto: Privat

To uker etter innflytting sendte paret sin første reklamasjon på feil med boligen, men det skulle vise seg at småfeilene bare var toppen av isfjellet. 30. juli 2016 oppdaget paret at plenen var full av kloakk, og da de åpnet kummen tilknyttet kloakksystemet i huset viste det seg at den var fylt til randen, og at kloakken hadde sivet ut på eiendommen og området rundt.

– Kloakkpumpen sto nedi der og var ikke i nærheten av å være koblet til, sier Irja.

Det skulle bli starten på det Steffen og Irja beskriver som «et mareritt». Allerede to dager etter at den grove feilen ble oppdaget trakk Ski kommune ferdigstillelsen av huset og paret fikk boforbud.

– Vi tenkte at dette var noe vi skulle klare å fikse, men etter besøk av en del håndverkere ble det oppdaget stadig flere og store feil. Takstmenn som har vært på befaring sier det er feil på nesten alt, forteller Irja.

Grove og farlige feil

Takstmannen som de to har engasjert, Jens Birkely, har avdekket feil og mangler på boligen til 2.5 millioner kroner. Han omtaler tilfellet som «spesielt graverende».

– Dette er vel noe av det verste jeg har vært borti. Jeg har nok sett tilsvarende før, men da har det vært rehabiliteringsprosjekt. Totaliteten i dette er ganske omfattende og det er skremmende at det går an å gjøre sånn, sier Birkely til VG.

Isaksen og Hutchings har nå gått rettens vei for å heve boligkjøpet, og har saksøkt byggherre og selger av eiendommen, en mann som ikke lenger bor i Norge, samt forsikringsselskapet Norwegian Claims Link som vedkommende tegnet eierskifteforsikring hos. Det er derfor forsikringsselskapet paret møter i tingretten på nyåret.



NCLs takstmann har vurdert feil og mangler, ekskludert det elektriske, til 725.000 kroner, og det er altså et stort sprik i hva de forskjellige takstmennene har vurdert at er tilstanden på boligen. Det blir derfor opp til retten å ta stilling til hva som faktisk er boligens tilstand.

600 årlig: Skadeleder Mille Haslund Mellbye i forsikringsselskapet Norwegian Claims Link sier til VG at selskapet henter inn rundt 600 takstrapporter årlig. Foto: Frode Hansen , VG

– Huset ser tilforlatelig ut med en gang du ser på det, men når du begynner å grave litt ser du at det er bygget av folk som ikke helt vet konsekvensene av det de gjør. Det er importert en del materialer som ikke er godkjent i Norge, og når godkjente materialer er benyttet er det ikke brukt norsk byggeskikk, forteller Birkely.

Ifølge rapportene VG har fått tilgang til har huset blant annet aldri vært tilkoblet kloakknettet, huset har også grove og farlige feil på det elektriske anlegget.

Rapport fra rettsoppnevnt el-takstmann, som kommer utenom de respektive parters takstrapporter, viser at bare elektriske feil og mangler er estimert til 1,2 millioner kroner. Rapporten konkluderer med at det kan være fare for liv og helse.

Selskapet som utførte det elektriske i huset har senere mistet autorisasjonen til å operere i Norge.

– Vi kjøpte nytt for å leve livet og slippe å pusse opp, men det vi satt igjen med var et oppussingsobjekt til 6,5 millioner kroner. Det har også være en lang kamp mot både eget forsikringsselskap og NCL, og vi føler oss ganske slitne i kampen mot de store guttene, forteller Irja.

2 millioner i forskjell

Parets advokat Glenn Ulrik Halvorsen ved Oslo Advokatkontor mener det er skremmende at takstmenn kan komme frem til to så forskjellige summer som i denne saken.

GROVE FEIL: Advokat Glenn Ulrik Halvorsen, som representerer kjøperne av huset i Ski, forteller at det mangler dokumentasjon på alle de forskjellige arbeidene utført i huset. Foto: Oslo Advokatkontor

– Når NCLs takstmann lander på 700.000 og kjøpers takstmann kommer frem til 2,5 millioner, så er det noe som ikke stemmer, mener advokat Halvorsen og legger til:

– Takstmennene som blir brukt har ofte sterk tilknytning til disse forsikringsselskapene og trekker konklusjoner til fordel for dem. Det blir en lukrativ business, hevder han.

Leder ved NCLs skadeavdeling, Mille Haslund Mellbye skriver til VG at de årlig innhenter rundt 600 takstrapporter og at saker som dette kan være kompliserte.

– NCL er opptatt av at takstfolkene vi benytter skal gi et riktig bilde av påståtte feil og mangler, med et korrekt estimat av nødvendige reparasjonskostnader. NCL legger gjerne kjøpers rapport til grunn for skadebehandlingen, hvis den oppfattes å være i henhold til avhendingsloven og rettspraksis. I noen saker vurderer vi at det er behov for en alternativ vurdering av skadeomfang og pris for utbedring. Med et såpass omfattende krav som i denne saken, finner vi det naturlig at selger ønsker å kvalitetssikre de ulike utbedringskostnadene, skriver Mellbye.

Mellbye skriver videre at selskapet har blitt nektet adgang til eiendommen for å verifisere avvikene på elanlegget, og at det derfor har vært nødvendig å fremlegge forespørselen for retten.

Denne påstanden mener advokat Halvorsen at ikke stemmer.

– Vi har ikke nektet befaring, men vi mener det ikke er akseptabelt at NCL sender ut el-takstmenn som ikke er sertifiserte, og som de har brukt i en årrekke. NCL krevde til slutt at retten skulle oppnevne en person, og det var vi enige i. Da er vi sikre på at det kommer en takstmann som ikke har tilknytning til noen av partene, og at det er en vi kan stole på, sier Halvorsen.

– Det påstås at dere til stadighet benytter dere av samme takstmenn for å holde prisene nede. Hva har dere å si til dette?

– Yrkestittelen «takstmann» er ingen beskyttet tittel i Norge. I utgangspunktet er det ingen formelle krav om sertifisering eller autorisering av takstmenn. De to takstforbundene i Norge tilbyr fagkurs til takstmenn, men NCL stiller ikke krav om medlemskap i et takstforbund. NCL velger takstmenn basert på takstmannens erfaring og relevant kunnskap om bygning, bygningsdeler og skadedyr. NCL søker alltid å komme til enighet med kjøper om valg av takstmann. Det sparer etter vår erfaring begge parter for både tid og penger, svarer Mellbye.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med selger og byggherre av boligen for kommentar. Mellbye opplyser at selger ikke ønsker å uttale seg på egenhånd, men kun via NCL og kommentarene allerede gitt av selskapet.