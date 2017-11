Børre Olsen (53) er død

Kjendisdesigneren Børre Olsen var svært åpen om sin kamp mot hjernekreft. Han ble 53 år gammel.

Det triste budskapet ble publisert på Facebook-siden til prosjektet han drev, Project Fuck Cancer, i går.

«Vi må dessverre informere at vår kjære grunnlegger Børre Olsen nå har reist til himmelen ❤️ Drømmen hans om å kjempe mot hjernekreft skal leve videre!»

I januar i år ble smykkedesigneren diagnostisert med den dødelige sykdomen, og har siden da viet livet sitt til kreftsaken.

Hyacinth Walters-Olsen er mor til Olsens 17 år gamle datter, og de to jobbet i Project Fuck Cancer. Til VG sier hun at familien tar vare på hverandre, og at datteren ikke er alene i den vanskelige tiden.

Om prosjektet de drev, forteller hun at Olsen endelige hadde funnet sin store lidenskap.

– Dette var ikke en hobby for ham, det var hans livsverk. Nå, mer enn noen gang, må vi sørge for at drømmen om å bekjempe hjernekreft fortsetter. Da er vi avhengig av hjelp, og vi trenger hjelp, sier hun.

Børre Olsen var svært åpen om kreftsykdommen som til slutt kostet ham livet, senest i et åpenhjertig intervju med Dagbladet tidligere i november.

– Slik jeg ser det, har man to valg: Enten kan man velge å være blid, eller så kan man legge seg ned og si at: «Okey, nå har du fått en dødsdom. La oss bli ferdig så fort som mulig». Jeg velger å være glad, og gjøre mest mulig ut av dagene, sa han til avisen etter at han hadde fått diagnosen.

Som smykkedesigner gjorde han særlig stor suksess med sine diamantbelagte dødninghodesmykker, som ble båret av alle fra kronprinsesse Mette Marit til Linni Meister.

Flere har uttrykt sine sorg over Olsens bortgang, og kondolert til familien.

– Det er med stor sorg vi mottar beskjed om Børres bortgang. Han og hans gode engasjement vil fortsatt være med oss framover. Våre tanker går til hans nære og kjære i denne tunge stund, sier Elden i en uttalelse til Se og Hør.