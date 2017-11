Ikke alltid billigst på Black Friday

Denne sengen kunne du i forrige uke kjøpe billigere enn fredagens Black Friday-tilbud fra Skeidar.

For sengen Saga Svane kontinental, som Skeidar i forbindelse med Black Friday setter ned 7200 kroner - noe som gir en utsalgspris på 16.799 kroner - kunne man i forrige uke kjøpe for 15.999 kroner.

I annonsen står det 23.999 med store røde tall og at man får et gavekort på 7200 ved kjøp av sengen. Men kjøpte du den i forrige uke, hadde du spart 800 kroner.

Les mer: Sannheten om «Black Friday»

– Gavekort

«Under høstsalget, som ble avsluttet forrige uke, klarte vi å tilby denne sengen til 15.999,-, som hva vi er kjent med var markedets beste pris. Husk at veiledende pris fra leverandør fremdeles er 23.999,-. Under vår Black Friday kampanje gir vi et gavekort på 30 prosent ved kjøp av ALLE senger og møbler, og gavekort på 40 prosent på våre premium madrasser, igjen basert på veiledende priser. Dette med rabatt og gavekort er altså to forskjellige mekanismer, men som begge er godt innarbeidet og forstått i markedet - slik vi har erfart det gjennom mange år», skriver Helene Smogeli, markedssjef i Skeidar, i en e-post til VG.

«Under Black Friday får man hos oss et gavekort på hele 7.200,- ved kjøp av denne sengen til veiledende pris. Det mener vi kommer klart frem av kommunikasjonen», skriver Smogeli.

VG har spurt Smogeli om sengen noen gang har vært solgt for denne prisen, men hun sier de ikke kommenterer salg på enkeltprodukter.

– Forbrukerne forventer nedsatt pris

Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukerombudet, sier på generelt grunnlag at de aller fleste forbrukere vil forvente at prisene er satt ned i forhold til prisene før salget under et Black Friday-tilbud.

Les også: Arrangerer Grønn fredag i protest mot Black Friday

– Det er også reglene etter markedsføringsloven. Uansett om man har andre elementer som gavekort eller hva det måtte være, må det helhetlig være satt ned i pris sammenlignet med hva det var før, sier han til VG.

– Hvis man har en kampanje uken før eller i tiden før Black Friday og likevel ønsker å være med på Black Friday, må man sette prisen ytterlige ned, legger han til.

Forbrukerrådets tips

Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet mener det er mange måter å unngå å bli lurt på Black Friday.

– Det er viktig å ha fokus på hva man faktisk betaler for, og ikke bare se på den salgsprosenten butikkjedene reklamerer med på denne dagen. Tenk over hva varen faktisk er verdt og gjør et nettsøk på nettsider som prisjakt.no eller prisguide.no for å sjekke om tilbudet faktisk er et tilbud, sier hun til VG.

Høst forteller at Forbrukerrådet er klar over at butikkjedene fremstiller tilbud som bedre enn de er for å selge unna mest mulig på Black Friday.

– De bruker kanskje disse lovnadene om 40 eller 50 prosent rabatt litt mer enn det som er lovlig. Samtidig er denne dagen godt markedsført. Over alt kan du se plakater som lover deg å gjøre et kupp». Mange føler seg kanskje dumme hvis de ikke handler noe ettersom alt tilsynelatende er så billig, sier hun.

– Husk at du ikke har bytterett

Høst mener også det er viktig at kjøperne er klar over at de ofte ikke kan få byttet eller få igjen pengene for varer som er solgt på tilbud.

Hun understreker at mange kan tjene på dager som Black Friday hvis de planlegger kjøpene sine godt på forhånd.

Fikk du med deg denne? Her stormer de inn for å sikre seg tilbud

Likevel har forbrukerne få rettigheter til å få ting byttet om butikken ikke er samarbeidsvillig etter et kjøp på Black Friday, forklarer hun.

– Det er fri prissetting, så selv om butikken har reklamert med en rabatt som kanskje ikke var reell har du ikke så mye du skal ha sagt etter du har kjøpt en vare, sier Høst.

Storhandler for 3,4 milliarder

Virke anslår at vi i år vil handle for 3,4 milliarder kroner på Black Friday, inkludert merverdiavgift. Dette vil være mer enn noen gang tidligere.

– Black Friday er blant årsakene til at vi er tidligere ute med julegavekjøpene enn før. I fjor flyttet nesten 1,5 milliarder kroner av julehandelen seg fra desember til november, og det er grunn til å tro at denne trenden vil fortsette i år, sier Bror Stende, direktør faghandel mote og fritid, i Virke i en pressemelding.

– Særlig er det omsetningen i elektro- og sportsbutikker som forflytter seg til november. Dette er også klassiske julegave-bransjer, hvor du kan gjøre veldig gode kjøp på Black Friday, sier Stende.

De to siste årene har fenomenet virkelig slått an i Norge, og i fjor økte omsetningen på Black Friday med 10,6 prosent sammenlignet med året før.