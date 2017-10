Bjørn Rune Gjelsten: Fikk drapstrusler etter deponisaken

Skriftlige drapstrusler skal ha blitt levert på døren til Bjørn Rune Gjelsten, eier og styreleder i selskapet NOAH.

– Drapstruslene var rettet mot meg, mot min kone Solveig og min datter Ingrid på 15 år den gangen, sier Bjørn Rune Gjelsten til avisen Porsgrunns Dagblad, som omtalte saken først.

Truslene han mottok var anonyme, ifølge avisen. De skal tilsynelatende komme fra motstandere av deponi av farlig avfall i Dalen gruver under Brevik.

Striden om deponi i Brevik har over tid vært svært betent. Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik i Porsgrunn som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall.

– Jeg blir ikke redd, men jeg blir lei meg. Dette er et nivå med et alvor som saken ikke fortjener, sier Gjelsten.

Porsgrunns Dagblad skriver at Oslo-politiet etterforsker saken.

Behovet for deponering av farlig avfall i Norge er stort, og mange har pekt ut gruvene til Norcem i Brevik som det mest velegnede stedet.