Birgitte Tengs-drapet: Politiet etterforsker mange kandidater

Politiet i Sør-Vest har i jakten på svar i den uløste drapsgåten på Karmøy i etterforsket gjerningsmannskandidater. 60 personer er avhør om hva som skjedde med Birgitte Tengs i mai 1995 og politiet har fått DNA-svar.

– Vi etterforsker spor i ulike retninger. I høst har vi fulgt to hovedlinjer. Den ene er en fortsettelse av et omfattende analysearbeid. Her har vi prøvd å få sikre svar på sentrale spørsmål som kan bringe etterforskningen videre, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ole Berge, til VG.

Han kaller dette et krevende arbeid, på grunn av sakens omgang og av andre forhold.

– Det andre arbeidet er undersøkelser rundt aktuelle kandidater, sier Berge.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. Hennes fetter ble dømt, så frikjent. Drapet har siden stått uten gjerningsmann. Over 17 år senere, etterforskes saken på nytt for fullt av Sør-Vest politidistrikt.

I juni meldte VG at Sør-Vestpolitidistrikt sammen med Kripos kalte inn nye vitner i jakten på svar i den uløste drapsgåten. Tirsdag opplyser politiadvokat Berge at over 60 personer har vært inne til vitneavhør.

Jakter på gjerningsmann

Politiet har også siden før sommeren etterforsket gjerningsmannskandidater. Dette kan være personer som er interessante på bakgrunn av konkrete tips eller observasjoner. De kan også være interessante ved at de har en straffehistorikk eller historie som gjør dem ekstra interessante for politiet i jakten på en gjerningsmann.

Tengs-drapet Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.



To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I fjor ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Kilde: NTB

– Det har vært et sentralt arbeide i etterforskningen. Vi har gjort, og gjør fortsatt undersøkelser opp mot ulike kandidater, sier Berge.

Han ønsker ikke å svare på hvor mange kandidater som er under etterforskning.

– Det er gjort et betydelig antall undersøkelser opp mot et betydelig antall personer, svar Berge.

Han bekrefter at politiet gjør undersøkelser opp mot personer som ikke før har vært etterforsket tidligere, samtidig som de også gjør undersøkelser opp mot personer som tidligere har vært etterforsket.

– Vi gjør grundige undersøkelser så langt det er mulig opp mot disse kandidatene. I den grad det har vært nødvendig, har vi også gjort etterforskningsskritt som avhør og lignende. Hovedformålet med dette arbeidet er å finne en gjerningsperson, men vi er vel så opptatte av å sjekke kandidater ut av saken også, sier Berge.

Har fått DNA-svar

Politiet har sendt biologisk materiale inn til nye undersøkelser. De har fått svar på undersøkelsene, men politiet vil ikke på nåværende svare på hva slags svar disse undersøkelsene har gitt.

– Det ønsker vi ikke å gjøre på bakgrunn av en sammensatt vurderingen. Hovedkomponenten i den vurderingen er at vi ønsker å beskytte etterforskningen, og at vi ikke finner det riktig å kommentere dette nærmere nå.

Han vil ikke svare på om man har sendt inn annet biologisk materiale til nye undersøkelser.

7. desember i fjor meddelte Sør-Vest politidistrikt at de på nytt sammen med Kripos ville etterforske Birgitte Tengs-drapet fra 1995. Da hadde Kripos' spesialgruppe for uoppklarte, alvorlige saker sett på drapsgåten fra Karmøy i ett år.

Konklusjonen var at saken hadde «potensial for oppklaring», men at et gjennombrudd ikke var nært forestående. Man hadde ikke et DNA-treff eller en konkret mistenkt etterforskningen skulle rettes mot.

– Har man kommet noe nærmere i å løse saken?

– Vi er fortsatt der at vi etterforsker saken for fullt og vi etterforsker saken i ulike retninger. Vi kommer til å fortsette med det, så lenge det er konkrete gjøremål i saken som kan lede til en oppklaring, svarer Berge.