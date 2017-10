Vinterhjul løsner og skader for 10 millioner

Du har trolig allerede skiftet til vinterhjul på bilen. Men, har du skrudd til boltene skikkelig? Hvis ikke, kan det koste deg dyrt.

Utrolig nok, i løpet av de neste månedene vil hundrevis av bilister miste sine nypåskrudde vinterdekk under fart. Det vil i alle tilfeller skade bilen og i noen tilfeller være farlig.

– Hvert år rykker Falck og andre bilbergere ut for å hjelpe flere hundre fortvilte bileier på tre hjul. På grunn av løse hjulbolter har det fjerde hjulet rullet sine egne veier, sier Jan Fleisjø, bilekspert i Gjensidige.

Forsikringsbransjens egne tall viser at rundt 500 bileiere opplever dette hvert år, de fleste i forbindelse med omlegging til vinter eller sommerdekk. I tillegg kommer de som redder seg ved at de oppdager feilen før hjulet faller av.

Og når det skjer under fart, kan de materielle skadene bli store.

– En slik skade vil variere voldsomt i omfang, men snittskaden ligger på rundt 20.000 kroner. På årsbasis ruller dekk sine egne veier og gjør skade for over 10 millioner kroner, sier Fleinsjø.

SJEKK DYBDEN: Når du legger om til vinterdekk er det viktig å sjekke mønsterdybden. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

En ting er de materielle skadene, men bileksperten advarer også om at man vil skape en farlig situasjon for seg selv og medtrafikanter når man mister styringen etter at hjulet faller av.

Gode råd ved dekkskifte

* Skift dekk i tide, i morgen kan det være for sent.

* Sjekk mønsterdybden. På sommerdekk er kravet minst 1,6 mm, men NAF anbefaler minimum 3 mm. På vinterdekk er kravet 3 mm, men NAF anbefaler minimum 4 mm på biler under 3500 kilo.

* Sjekk alder. Er dekket noen år gammelt, vil egenskapene reduseres betraktelig. Selv om dekket ser nytt ut kan gummien være gammel.

* Etterstram mutrene etter ca. 50 km. Det gjelder også når du har fått skiftet dekk hos forhandler.

Ifølge Gjensidige og Falck Redning er det ofte forhjulene som er mest utsatt for løse muttere. Dersom bilen rister eller man kjenner vibrering i rattet, er dette tegn på at noe er galt med hjulene.

– Det er lett å tenke at man har "kjøpt seg fri" når man får skiftet dekkene hos dekkforhandlere eller dekkhotell, men det er uansett viktig at man selv etterstramme hjulbolter, sier Fleinsjø.

BILEKSPERT: Bilbergere må rykke ut for å hjelpe flere hundre fortvilte bileiere på tre hjul, ifølge Jan Fleisjø, bilekspert i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Når kan jeg sette på piggdekk?

* Du kan kjøre med piggdekk fra 1. november til 2. påskedag, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober til 1. mai. Piggfrie dekk kan settes på tidligere.

* Nye vinterdekk på en «normal» personbil trenger ikke å koste mer enn fra rundt fire tusen kroner og oppover.

* Et sett med nye vinterdekk vil for mange oppleves som å få helt «ny» bil på glatta – med økt kjøreglede og ikke minst, bedre og tryggere kjøreegenskaper.