Brøytebil vraket familiebilen – får ikke dekket utgifter til leiebil

Julefrokosten gikk ikke helt som planlagt for familien Øyen i Mo i Rana. Plutselig skled en brøytebil inn i gårdsplassen – og vraket bilen deres.

– Jeg hørte bare et stort smell, sier Lars Kristian Øyen.

Han, kona og parets tre barn bor i Mo i Rana, i bunnen av en lang, bratt bakke kalt Symrebakken.

Det var i denne bakken at en brøytebil fra kommunen fikk store problemer klokken 08.00 på julaften. På vei opp bakken mistet den feste og skled hele veien ned igjen – rett gjennom gjerdet til familien Øyen og inn i bilen deres.

Da Øyen kom ut så han at bakruta og baklysene på familiens Ford Mondeo var knust.

– Jeg ble fortvilet. Som om vi ikke har nok å styre med i jula, plutselig måtte vi ordne ny bil også, sier Øyen til VG.

FJERNET: Her blir brøytebilen skjøvet bort fra bilen til familien Øyen. Foto: Privat

– Jeg blir syndebukken

BILLØS: Lars Kristian Øyen må låne bil av venner og familie for å komme seg gjennom jula. Foto:

Øyen tok det som en selvfølge at kommune eller forsikringsselskap ville dekke utgifter til leiebil, og bestilte seg en via Hertz. Slik ble det ikke.

– Alle instansene hadde stengt i julen og det fantes ingen vakttelefon, sier Øyen.

Da Øyen ringte kommunen tredje juledag fikk han beskjed om at dette var en sak mellom ham og forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet på sin side sa de ikke kunne hjelpe trebarnsfaren, fordi han ikke har leiebilforsikring inkludert i sin bilforsikring.

Dermed ble Øyen sittende med hele utgiften alene.

– Jeg blir syndebukken oppi det hele, det føles feil. Kommunen har leid inn tjenesten og burde dekke utgiften, sier Øyen.

Jørn Johansen kjørte brøytebilen, men mener det er feil å legge skylden på han.

– Det at biler kjører ut eller inn i andre biler skjer hver dag på vinteren. Det var veldig glatt, rundt ti centimeter nysnø og null grader. Den bakken er sleip, og jeg klarte rett og slett ikke å stå stille i bakken, og da gikk det bakover, forteller Johansen til VG.

Han syns det er leit at familien ble stående uten bil i julen, men at det dessverre ikke er noe han får gjort noe med.

– Jeg sendte inn alt av papirarbeidet til forsikringsselskapet mitt, og fikk beskjed om at jeg har alt mitt på det rene. Familien hadde ikke forsikring som dekket leiebil, og da er det dessverre ikke noe jeg får gjort. Sånn er regelverket.

Må låne bil av venner og familie

Det vil ta tre uker å få reparert bilen, har familien fått beskjed om. Leiebil i så lang tid syntes de blir for dyrt. I stedet er foreldrene avhengige av å låne biler av venner og familie for å få logistikken med tre barn til å gå opp de neste ukene.

Ifølge Øyen sier Rana kommune at dette er en sak mellom brøytebileieren og Øyen.

– Det er bare rot. Jeg mener kommunen må opplyse om at innbyggerne må ha leiebilforsikring om vinteren, for slike ulykker kan skje. Men det er det ingen som tenker på, sier Øyen.

Teknisk sjef i Rana kommune, Jan Erik Furunes, avviser at kommunen har et ansvar for å informere om behovet for leiebilforsikring. Han sier at kommunen ikke har noe videre ansvar i saken, ettersom alle utgifter vil bli dekket av forsikringen.

– Dette er en brøytekontrakt med en privat aktør. Når vi leier inn private aktører så sjekker vi at de har forsikring på plass. Sånn jeg har forstått det vil skaden på eiendommen, inkludert bilen bli erstattet, sier Furunes til VG.