Sunnmøringer i kø for billig diesel

Billig drivstoff – da kommer bilistene! På Valderøya utenfor Ålesund skapte billig bensin og diesel nesten trafikkproblemet onsdag.

Ja, drivstoffprisene var så lave en periode på Valderøya at det ifølge Sunnmørsposten var nødvendig å dirigere trafikken i området rundt Uno X-stasjonene på øya.

Da var prisene på diesel satt ned til kr. 9,99, og bensinen kostet 10,99 for literen.

KJØR OG KJØP: Slike priser på bildrivstoff skaper kø, selv på nokså velstående Sunnmøre. Foto: UNO X

Bakgrunnen til lavpris-stuntet er ifølge markedsansvarlig Odd Arve Hansen at anleggsaktiviteten i området nå er avsluttet, og at Apotek 1 har åpnet.

– Ja, vi har lav terskel på å feire ting. Kampanjen var annonsert å starte klokken 15, og skulle vare bare til klokken 18 onsdag, forklarer Hansen til VG.

– Men da klokken ble 18 og køen strakte seg langt ut på veien og folk sto og ventet 15–20 minutter, hadde vi ikke hjerte til å sette opp prisen igjen. Vi har faktisk fortsatt ikke økt den nå klokken 1930, og det står lange køer, sier markedsansvarlig Odd Arve Hansen for Uno X på Sunnmøre til VG.

Lavprisen smitter

Ja, avisen har også egen reporter på stedet, og hun kan rapportere at lavpris-kampanjen ser ut til å smitte over på andre stasjoner – blant annet er det observert diesel til 10,89 og bensin til 10,99 på andre stasjoner på Valderøya onsdag ettermiddag.

Veiledende pris i Norge lå per mandag 2. oktober på kr. 16,04 for en liter bensin og kr. 14,83 for en liter diesel. Dette gjør Norge til det dyreste landet i Europa for drivstoff, tett fulgt av Island, Sverige og Sveits, i følge globalpetrolprices.com

Kampanjen på Valderøya onsdag plasserer stedet på linje med drivstoffpriser i Polen og Bulgaria, på nedre del av prislisten i Europa.

Danmark kommer på en 7. plass med 12,30 norske kroner for en liter diesel. Frankrike ligger rundt 12 norske, og det samme gjør Portugal, Finland og Nederland.

Den billigste dieselen i Europa får du denne uken i Russland: kr. 5,15 per liter.