Sjekk dekkene på det utenlandsk vogntoget: – Kan være direkte trafikkfarlig, mener Statens vegvesen

Utenlandsk vogntog fikk kjøreforbud etter kontroll i Oppland.

Mandag hadde Statens vegvesen kontroll langs Riksvei 4 på Hadeland i Oppland. Blant dem som ble stoppet var et stort utenlandsk vogntog med svært slitte dekk.

På Twitter delte vegvesenet et bilde av dekket med følgende tekst:

«Vintersesongen er i gang, men ikke alle er klare. Dette er et av seks dårlige dekk vi avdekket på et utenlandsk vogntog under under kontroll langs Riksvei 4 på Hadeland i Oppland.»

Les mer: Bytte til vinterdekk nå? Her er ti spørsmål du bør kunne svare på

Sjåføren i lastebilen fikk ikke lov til å kjøre videre.

– Vogntoget ble tatt inn på rutinekontroll. Da vi sjekket dekkene var to av dem like elendige som bildet viser. Det er viktig å få byttet til vinterdekk i den mellomsesongen vi er inne i nå, sier Martin Børresen, fagleder for utekontroller i Statens vegvesen Oppland til VG.

Børresen understreker at novemberføret er svært variert, og forteller at vegvesenet flere ganger opplever at utenlandske vogntog ikke er skodd for vinterføret i overgangsesongen.

Les også: Vegvesenet stoppet russisk skrekkeksempel - hadde limt hull i dekket

– Det kan veksle mellom bar asfalt og is på bare noen få hundre meter. I dag var det dette vogntoget som utpekte seg, men vi har sett tidligere at flere utenlandske sjåfører ikke er forberedt på norsk vinter når de kjører transport:

– Kommer du opp i en nødbremssituasjon med såpass dårlige dekk på slikt føre kan du få en sleng på vogntoget, og det kan være direkte trafikkfarlig, sier han.

Ifølge faglederen kan dårlige dekk i verste fall føre til en politianmeldelse, og ikke bare kjøreforbud.

Fikk du med deg denne? Sjåføryrket kan være en av jobbene som forsvinner