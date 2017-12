Politiet stoppet traktor med farlig last - da fikk de seg en ny overraskelse

De tunge rundballene lå usikret på tilhengeren. Den var begjært avskiltet for flere år siden.

Politipatruljen ga bonden kjøreforbud på stedet.

- Det er usikkert om tilhengeren er dimmensjonert for fem tunge rundballer på anslagsvis 700 kilo hver. Like alvorlig er det at lasten ikke var sikret i det hele tatt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt til VG.

Patruljen var ute og kjørte på Fylkesveg 715 i Bjugn torsdag ettermiddag da de oppdaget traktoren med tilhengeren. Som politiets bilde viser, ligger rundballene henslengt på tilhengeren uten sikring.

- Det viste seg at tilhengeren var begjært avskiltet for flere år siden. Den manglet også lys. Bonden hadde også lastet en rundball foran på traktoren, slik at frontlysene var tildekket. Dette var en farlig transport på alle måter, sier Kimo.

Sjåføren, en mann i 40-årene, ble anmeldt og kan trolig vente seg en bot.

- Jeg har inntrykk av at de fleste i landbruket er flinke til å sikre last og kjører med godkjent utstyr. Dette var et unntak, sier Kimo.