Politiet stoppet bil uten ratt

Politiet gjorde store øyne da de tirsdag kveld stoppet en bil i Notodden sentrum. Den hadde nemlig ikke ratt.

– Dette er vel nesten hodeløst, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark politidistrikt til VG.

Mannen i 20-årene styrte ifølge politiet bilen, en 1997-modell, kun med et håndfast grep rundt rattstammen.

– Også den gangen var det standard med ratt på bilene, slår Aaltvedt fast.

Mannen, som sitter i avhør, samtykket ikke til at politiet beslagla førerkortet. Dermed må politiet gå til retten og be om at de opprettholder førerkortbeslaget.

– Selv om han kanskje er usedvanlig sterk i klypa så holder ikke det til å manøvrere en bil, spesielt ikke hvis man må foreta kjappe unna manøvreringer. Så sterk i klypa er han ikke, sier operasjonslederen.

Han forteller at det ikke er rus med i bildet og at sjåføren heller ikke er kjent av politiet fra før.

Hvorfor mannen kjørte uten ratt, vet politiet ennå ikke.

Mannen kjørte på E134 som går gjennom Notodden sentrum og politiet skal ha observert ham da han svingte inn på bensinstasjonen.

– Vi så at han ikke hadde ratt. Sannsynligvis, men med alle forbehold, har politiet ventet på komme inn i rundkjøringen i forbindelse med bensinstasjonen. Han har vel kjempet litt mer enn vanlig for komme rundt i rundkjøringen, sier Aaltvedt.

Mannen ble stoppet like før klokken 20.30.

– Det er glatt og mørkt og mye trafikk i forbindelse med julemas og kjas. Det er mange grunner til at du må ha et ordentlig grep om rattet. Styring er sammen med bremser den viktigste innretningen på bilen, mener operasjonslederen.