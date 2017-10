På én måned har Tina tatt fire sjåfører på fersken

Tina Desirée Karstensen Egeberg (23) har sett seg lei etter å ha fersket fire bussjåfører i å snakke i telefonen mens de kjører.

- De setter alle i fare, ikke bare seg selv. Alle som ferdes på veien, alle i bussen. Det er mange hundre tusen mennesker som stoler på bussjåførene, og da må de følge reglene, sier Egeberg til VG.

Til Romerikes Blad, som først omtalte saken, sier hun at hun har klaget alle hendelsene inn til busselskapene Nettbuss og Unibuss. Hun føler ikke at hun blir hørt.

IMG_4495.JPG - TOK SJÅFØRER PÅ FERSKEN: Tina Desirée Karstensen Egeberg. Foto: Privat

- Det gjentar seg jo gang på gang, på de samme linjene. Jeg har ikke merket noen endring.

Hun sier videre at hun har opplevd flere ubehagelige situasjoner som følge av telefonbruk på rutene. Selv er hun klar på hva hun mener konsekvensen burde være.

- Jeg skulle ønske de mistet jobben og førerkortet.

- Total ansvarsløshet

Egeberg får støtte av Unni Knutli, distriktsleder i Trygg Trafikk Akershus.

- Det er totalt ansvarsløshet fra sjåførene. Det samsvarer ikke med det ansvaret de tar, som er å frakte folk trygt frem. Det er ulovlig og uvettig, sier hun til VG.

Hun roser Egeberg for å melde i fra, og mener flere burde gjøre det samme.

SNAKKER I MOBIL: I speilet ser man en sjåfør som snakker i telefonen samtidig som han kjører buss. Foto: PRIVAT

- Jeg tror ikke busselskapene mottar alle klagene de burde få. Jeg kjører mye bil selv, og ser jo at det er mange som bruker telefonen i bilen. Vi burde alle bli flinkere til å varsle. Gå bort til bussjåføren og si «hallo, vær så snill»...

Knutli har tro på at busselskapene tar tak i ulovlighetene om de får en konkret melding, men mener konsekvensene bør bli strengere.

- De burde ha en avtale i kontrakten der det blir gjort klart at hvis ikke sikkerheten opprettholdes, mister en jobben, sier Knutli.

Uakseptabelt

Kommunikasjonssjef i Nettbuss, Dag Bones, ser svært alvorlig på hendelsene.

- Det er helt uakseptabelt og et klart brudd på interne rutiner og gjeldende lovverk. Det er noe vi ser ytterst alvorlig på, og det er uforsvarlig at en sjåfør - om det så er av personbil, buss eller trailer - bruker håndholdt mobiltelefon mens en kjører. Det er ytterligere alvorlig at en proff yrkessjåfør bruker det, da de frakter andre reisende, sier Bones til VG.

Han sier at Nettbuss har et eget kapittel i deres sjåførinstruks som omhandler bruk av håndholdt mobilt utstyr i jobbsammenheng.

- Der er vi krystallklare på at det er ulovlig med håndholdt mobilbruk. Vi har det også oppe som tema i møter med tillitsvalgte, i sjåførmøter på de respektive avdelingene og i andre tilgjengelige kanaler vi har. Det har vi for å minne på og understreke at mobilt utstyr må brukes i henhold til lovverket, sier han.

- Hva er konsekvensen for en sjåfør om han blir tatt i å bruke håndholt mobil mens han kjører?

- Får vi rapport om at en sjåfør har brukt mobiltelefon mens han kjørte, vil vedkommende bli tatt inn til en samtale og så blir det en personalsak. Ved gjentatte brudd vil det få konsekvenser, sier Bones.

Oppfordrer flere til å melde fra

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, sier at de har nulltoleranse på mobilbruk under kjøring.

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss. Foto: Unibuss

- Det er ulovlig for sjåførene å bruke mobilen mens de kjører. Det aksepterer vi ikke, og er en problemstilling vi har veldig mye fokus på. Det blir tatt opp på alle interne møter, og er først på agendaen.

Hun sier at klager på mobilbruk utgjør en veldig liten del av klagene de mottar hver måned, men hun oppfordrer flere til å melde fra.

- Det er vanskelig for oss å fange opp mobilbruk uten å motta en kundeklage. Så vi setter veldig pris på de klagene vi får som omhandler dette, det er noe vi ønsker å følge opp. Så meld fra om mobilbruk, det skal vi ikke ha noe av, sier Østby.

Ruter - som planlegger, bestiller og samordner kollektivruter i Oslo og Akershus - har følgende å si til saken:

- Ruter har selvfølgelig nulltoleranse for bruk av mobil. Der skal lovverket følges, og det er vi ekstremt tydelig på overfor våre operatører, sier Gro Janborg, kommunikassjonssjef i Ruter, til VG.