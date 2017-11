Har startet «Uber»-kopi i Oslo

Oslo-mannen Emil Aways (25) har opprettet appen Ride.am, som tilbyr samme tjeneste som den Uber har lagt ned i Oslo.

– Vi er akkurat etablert, men tjenesten er i gang og fungerer. Vi har allerede 110 sjåfører; de aller fleste er Uber-sjåfører som har hoppet over til oss, hevder Aways.

VG har testet Ride.am. Den er bygget opp på samme måte som Uber: Du får opp navnet på sjåføren og bilen.

På dagtid var det den dagen vi sjekket vanskelig å få sjåfører, men lettere på kveldstid. Det var også tidvis vanskelig å følge sjåførens ferd til bestemmelsesstedet.

– Endel sjåfører kvier seg for å sette på peileren, fordi det kan gjøre lettere for dem å bli stanset av politiet, men 90 prosent av dem bruker peiler, så det tror jeg skal ordne seg, sier Aways.

Ride PM er Oslos nye Uber. 25 årige Emil Aways har satt laget en app og har 110 sjåfører som nå tilbyr akkurat samme tjeneste som Uber pop var, som Uber nå har stanset.

– Benyttet anledningen da Uber la ned



Han sier det var Ubers nedleggelse av sin mest brukte tjeneste – Uber pop – som fikk han til å gå i gang. Uber driver videre sin limmo-tjeneste Uber Black.

– Jeg benyttet anledningen da Uber la ned: Det er et marked der, som jeg ønsker å tilfredsstille. Det er helt håpløst at politikerne forsøker å begrense taximarkedet.

– Det du gjør er ulovlig?

– Vi mener så sterkt at markedene ikke må reguleres, at noen av oss vurderer å danne et politisk parti. Vi avventer hva regjeringen vil gjøre med delingsøkonomi-selskapene og regner med at de ser at de ikke kan forby fremtiden.

– Det er en utfordring at mange av sjåførene ikke betaler moms og skatt?

– Vi oppfordrer våre sjåfører til det. Vi ønsker å drive lovlig.

– Hva gjør dere for å sikre at dere har sjåfører kundene kan stole på; sjekker dere sjåførenes vandel?

– Vi forsøker etter beste evne å sikre oss at ingen av våre sjåfører ikke har noen straffbare forhold og de fleste Uber-sjåførene har skaffet seg vandelsattest.

Problemer på dagtid



Aways sier de har lagt seg på samme prising som Uber.

– Men foreløpig har vi bestemt at vi ikke skal ta mer enn 1,5 ganger ordinær pris, hvis etterspørselen er stor.

– Vi opplevde problemer med å få bil midt på dagen?

– Ja, foreløpig har vi for lite sjåfører på dagtid. Det er bedre på kveldene og i helgene.

– Er noen av sjåførene tatt av politiet?

– Nei, foreløpig ikke.

– Det er bare for politiet å bestille en tur på appen?

– Nei, det er en metode de ikke kan bruke, fordi de ikke aktivt kan lokke noen til å utføre en tjeneste politiet mener er ulovlig.

Han har opprettet et eget enkeltmannsforetak, men det er ikke levert regnskap til Brønnøysund.

– Ulovlig



Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved påtaleavsnittet for økonomi og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt sier de kommer til å jakte på Ride-sjåfører og Aways.

– Vi mener denne type virksomhet er ulovlig pirattaxivirksomhet utifra dagens lovvverk og vil stanse sjåfører og lederne som organiserer slik virksomhet og bøtelegge og eventuelt sikte dem, sier Knudsen.

Han sier han ikke har full oversikt, men bekrefter at han tror det foreløpig ikke er tatt noen Ride-sjåfører.

Politiet har aksjonert mot en rekke Uber-sjåfører og selskapet og skattemyndighetene har rettet krav mot over 400 sjåfører.

Sjåfører straffeforfølges, ikke passasjerene



Men det er sjåførene som risikerer straff, ikke de som bestiller og kjører turer med dem. Det er blant annet årsaken til at mange av sjåførene vil at en av passasjerene skal sitte foran, slik at det blir litt vanskeligere for politiet å stanse dem.

Da Aways bestilte en Ride-sjåfør i dag, var de veldig klar på at verken sjåførens ansikt eller bilskiltet skulle avfotograferes.

Samkjøringsapp



Det finnes etterhvert flere tjenester som tilbyr skyss: SammeVei er en slik app, som kopler folk som vil kjøre sammen.

– Vi har i dag 4000 som har lastet ned appen. Passasjerene betaler 1,50 kroner pr. kilometer. Det gir eksempelvis 200 kroner fra Oslo til Gardermoen, i stedet for opp mot tusen med drosje, sier daglig leder Rasmus Myklebust i SammeVei AS.

Han sier togproblemene fra mandag til 4. desember mellom Drammen og Asker, gir stort potensial for slik samkjøring.

Uber-sjefen

EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har klaget på dagens drosjeløyve-regime og det er den avklaringen regjeringen er i sluttvurderingen av, etter at de fikk utsatt svarfristen tidligere i høst. De skal svare før jul.

Uber-sjef i Norge, Carl Edvard Endresen, sier han ikke er overrasket over at andre prøver seg.

– Det er åpenbart at et behov for rimelige transporttjenester i Norge. Uber er positiv til at norske forbrukere får flere valgmuligheter. At flere aktører dukker opp, understreker behovet for raskt å få på plass et nytt og moderne regelverk.