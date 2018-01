106 omkom i trafikken: Laveste tallet på 70 år

Veivesenets foreløpige tall viser at 76 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i 2017. Det er 29 færre enn i 2016.

Samtidig ligger prognosene for antall hardt skadede på omkring 620 personer, skriver Veivesenet.

Det var flest dødsulykker i Hordaland (12) og Akershus (11), mens Aust-Agder (1) og Finnmark (2) har hatt færrest.

Norge i toppen

Mer enn halvparten av de omkomne er menn over 45 år.

Antall drepte i trafikken 2017: 106 2016: 135 2015: 117 2014: 147 2013: 187 Kilde: Veivesenet

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2017 er en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

2016-tallene: 135 mistet livet – 117 var menn

I flere år har Norge vært et av verdens beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest dødsrisiko, ifølge Veivesenet.

Likevel oppstår svært trafikkfarlige situasjoner, slik som denne, på norske veier:

Vil ha farten ned

Etter flere år med stagnasjon i antall hardt skadede, vil prognosen på 620 hardt skadede vært en nedgang fra tidligere år.

– Fortsatt blir flere hundre mennesker drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Gustavsen.

Han er opptatt av å få flere til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.

– Om vi lykkes med å få farten ned, vil mange av disse dødsulykkene bli forhindret. Det betyr liv, mange liv. Her må hver og en av oss som ferdes på veiene ta sin del av ansvaret, sier veidirektøren.