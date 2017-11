Vei-statsråden mener akutt-bompris på 177 kroner er helbom

Ketil Solvik-Olsen (Frp) reagerer på at det skal koste 177 kroner å passere bomringen i Oslo på dager med svært dårlig luft. Han kaller bompengepolitikken sterkt usosial.

Mange bil-pendlere i Oslos nabokommuner satte morgenkaffen i halsen da de før helgen fikk se at at byrådspartiene i Oslo vil forlange 177 kroner pr. dieselbilist i bomringen på de mest forurensede dagene kommende vinter.

Og ikke nok med det: Bensinbiler og Euro 6-lastebiler som slipper ut NOx i vesentlig mindre grad enn dieselbilene, skal også belastes akutt-takst på de mest forurensede dagene, henholdsvis 162 kroner og 392 kroner pr. passering i rushtidene.

Nå reagerer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på tredoblingen av dagens rushtidspris på 59 kroner for en diesel personbil.

– Usosial bompengepolitikk



– Som statsråd må jeg respektere vedtak fra styrende lokalpolitikere i Oslo. Virkemiddelbruken til de rødgrønne er feil og dimensjoneres feil. Byrådets kamp mot bil generelt har resultert i en bompengepolitikk som er sterkt usosial og ikke respekterer folks hverdagsutfordringer med behov for god mobilitet, skriver Solvik-Olsen i en sms til VG.

MISFORNØYD: Samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) går enda en gang hardt ut mot Oslo-byrådets bompenge-politikk. Samtidig må han respektere lokale vedtak.

Gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, mener det ikke henger på greip at de nye akutt-takstene også omfatter bensinbiler og lastebiler som knapt slipper ut NOⅹ.

Akutt-bomprisene i Oslo-bomringen Lette kjøretøyer: * Diesel: 177 kr. i rush, 162 kr. utenom rush. * Bensin/ladbar hybrid: 147 kr. i rush, 132 utenom rush. Tunge kjøretøyer: * Euro 6: 489 kr. i rush, 306 kr. utenom rush. * Euro 5 og eldre: 489 kr. i rush, 306 kr. utenom rush. (Kilde: Oslo kommune)

Han anklager Oslo-byrådet for ikke å ha hensyntatt et tidligere vedtak om at nettopp bensinbiler og Euro 6-lastebiler skulle unntas fra innføringen av akutt-takster.

– Meningsløst



– Det er fullstendig meningsløst at også biler som knapt slipper ut NOx-avgasser, som bensinbiler, hybridbiler og Euro 6-lastebiler også skal betale akutt-takster tilsvarende det tredobbelte av dagens takster, sier Lae Solberg til VG.

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) forsvarer imidlertid dette.

– Hvorfor har dere ikke lagt opp til at bensin-biler og Euro6-lastebiler slipper trippel bomsats på dagene med verst luft?

– Vi vil det, og jobber parallelt for å få det til. Men vi er fortsatt i prosess med staten om den første forskriften - en prosess som har pågått siden november i fjor, da vi ikke hadde hjemmel til miljødifferensiering. Dermed er fortsatt ikke muligheten til i å få på plass beredskapstakster på plass ennå. Vi vil ha inn miljødifferensiering så raskt som mulig, men vil sannsynligvis ikke få til dette innen denne vinteren, sier Berg til VG.

FORSVARER TRIPPEL BOMSATS: Oslos samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hennes strategi er nå å innføre akutt- eller beredskapstakster med tredobbelte bomtakster så kjapt som mulig, og deretter skille ut bensin- og Euro6-biler fra disse prisene.

Luftforurensing og NOx De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning er nitrogenoksider (NO og NO 2, omtalt som NO x) og svevestøv (PM 2,5 og PM 10).

Høye konsentrasjoner av NOx gir luftveislidelser, allergi, og forsurer luft, jord og vann. Kilde: Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statens vegvesen

Berg mener at i valget mellom beredskapstakster og dieselforbud, er det bedre å få på plass muligheten til å innføre beredskapstakster fordi det er mindre inngripende.

Av samme oppfatning er Aps samferdsels- og miljøpolitiker i Oslo bystyre, Andreas Halse.

– Blir det ikke usosialt med en pris på over 150 kroner for å passere bomringen på disse dagene?

– Det mest usosiale er å ramme de mange med astma og eldre som får alvorlige helseplager av dårlig luft. Jeg tror folk flest i solidaritetens navn med disse vil klare å tilpasse seg. Men aller helst håper jeg Oslo-luften vil holde seg så bra at det blir unødvendig å ta i bruk disse akutt-takstene, svarer Halse.