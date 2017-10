Ny teknologi kan overstyre hybridbilen slik at den må kjøre på elektrisitet

Det er nå teknisk mulig for myndighetene å overstyre hybridbilen din slik at den tvinges til å gå på elektrisitet innenfor bestemte soner.

Velger du likevel å bruke fossilt drivstoff, kan du senere straffes ved å måtte punge ut for de kilomtrene du kjørte som ikke var utslippsfrie.

Teknologien, som kalles Geofence eller virtuelle gjerder, finnes allerede. Torsdag fikk VG demonstrert hvordan den fungerer. Nå er det opp til politikerne om de vil ta den i bruk. Foreløpig er dette kun på prosjektstadiet.

– I nullutslippssoner kan dermed hybridbiler oppføre seg som elbiler og de vil da kunne få de samme fordelene som elbiler om man skulle ønske det, sier Ane Dalsnes Storsæter, prosjektleder i Statens vegvesen.

TESTER: Administrerende direktør i Volvo Norge, Øystein Herland (t.v.) og veidirektør Terje Moe Gustavsen i en hybrid Volvo XC90. Foto: Trond Solberg , VG

Lager soner

Man kan for eksempel definere ring 1 i Oslo som et virtuelt inngjerdet område og bestemme at alle biler som beveger seg innenfor dette området skal være utslippsfrie. Bilen bruker mobilnettet, og man kan dermed slippe å bruke bommer.

Myndighetene, i dette tilfellet Statens vegvesen, plotter inn et område i Nasjonal vegdatabank (NVDB) hvor man bare kan kjøre elektrisk. Når hybridbilen din beveger seg inn i området vil bilen bli programmert til ikke å kunne starte forbrenningsmotoren eller stenge denne hvis den er i gang. Dette gjøres fra Volvo sin sky etter instruksjoner fra myndighetene.

Prosjektet er et samarbeid mellom myndighetene i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt Volvo og kalles for NordicWay.

– Gjennom geofencing får vi den oppførselen vi vi ha. Dette er ikke noe som kommer. Det finnes i dag. Bestemmer vi at dette vil vi ha, så kan vi ha det på mandag, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Norge.

– Dette krever ingen fysisk infrastruktur. Tre tastetrykk på PC-en og så har du endret sonen. Noe som vil være en betydelig samfunnsmessig besparelse, legger han til.

Ikke bråstopp

Men slapp av, det blir ikke bråstopp og trafikkaos dersom batteriet ditt er tomt når du er inne i en lavutslippssone.

Du vil få flere varsler på forhånd og kan selv velge å overstyre geofencingen. Men det kan altså komme til å koste deg penger dersom politikerne går inn for dette. Og du kan også reservere deg mot å være med på opplegget.

– Men hvis du vil ha rabatten for å kjøre miljøvennlig, må du la deg logge, sier Storsæter, som forsikrer at alle personvernhensyn vil bli ivaretatt.

PROSJEKT: Statens vegvesen tester ut et system hvor de kan bestemme når hybridbilen din får lov til å kjøre på bensin. Her viser Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Norge, hvordan det fungerer. Foto: Trond Solberg , VG

På testturen som VG var med på, kunne vi se at bilen gikk på elektrisitet innenfor den definerte sonen mens den svitsjet over til bensin da vi var ute på E6 igjen.

– Tror du politikerne tar dette dette i bruk, vegdirektør Terje Moe Gustavsen?

– Ja, det tror jeg. I Oslo er vi allerede på god vei mot lavutslipssoner.

Flere muligheter

Man kan også bruke geofencing til å belønne bruk av moderne lastebiler slik at bare de som har lavt støynivå eller lave utslipp slipper inn i visse områder. For eksempel hvis man skal levere varer om natten.

Det virtuelle gjerdet kan også gå på hastighet slik at man bare får ha en viss maksfart i områder nær skoler.

Sonen kan også raskt endres ut fra forurensningsnivå.

