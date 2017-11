Kan bli femdobling av bompengetakst i Bergen

Fra onsdag til fredag venter meteorologene høy luftforurensning i Bergen. Det kan resultere i strakstiltak fra i onsdag formiddag.

– Vi venter at det blir høy luftforurensning onsdag, og fare for svært høy forurensning torsdag til fredag, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen til Bergens Tidende, som først omtalte saken.

Ved forhøyet luftforurensning minst to dager på rad kan Bergen kommune innføre strakstiltak for å begrense den dårlige luften.

Avgjøres onsdag

Tirsdag møttes bymiljøetaten og klimaseksjonen i kommunen, politiet, transportselskapet Skyss, Hordaland fylkeskommune, Meteorologisk institutt og Bergen havn til møte for å diskutere eventuelle strakstiltak.

– Dersom værevarslet er det sammen i morgen, vil byrådet vurdere å innføre trafikkbegrensede tiltak fra og med onsdag morgen. Biltrafikken er en av de viktigste kildene til helseskadelig luftforurensning, skriver byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune, Julie Andersland (V) i en SMS til VG.

Om beredskapstakst blir innført i morgen, vil dette føre til en femdobling av av bompengene.

Ifølge NRK betyr dette at en tur gjennom bomringenringen i rushtiden vil koste 225 kroner for personbil, mens tungtransport må punge ut hele 450 for å passere. Prisene vil utenfor rushtid ligge på henholdsvis 95 og 190 kroner.

Om strakstiltakene blir innført fra onsdag, vil samtidig kolletivtrafikken - både bybane, buss og bybåter - være gratis.

OMKRANSET AV FJELL: Bergen ligger mellom høye fjell og er derfor utsatt for at den kalde luften legger seg som et urokkelig lokk over byen. Kommunen har flere ganger iverksatt strakstiltak for å reduserer forurensningen fra biltrafikken, og tilbyr blant annet gratis buss. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Beredskapstakst mer treffsikkert

Tidligere har Bergen kommune innført datokjøring når luftforurensningen har nådd nye høyder. Det betyr at personbiler med nummerskult som ender på partall kan kjøre på tilsvarende datoer, mens skilt som ender på oddetall kan kjøre på datoer med oddetall.

– Datokjøring rammer veldig tilfeldig. Beredskapstakst er et mer treffsikkert virkemiddel, hvor de som virkelig må kjøre, kan kjøre, skriver Andersland i en uttalelse til Bergens Tidende.

Andersland opplyser at de er i dialog med Bergen havn om eventuell forurensning fra skip, men at det er ventet få skip i hav i Bergen denne uken, slik at dette ikke vil ha så stor innvirkning på luftkvaliteten.

Ber innbyggerne vurdere sin utendørsaktivitet

Forurenset luft kan være helseskadelig, og Bergen kommune har i den forbindelse sendt ut helseråd til risikogrupper og innbyggerne generelt.

– For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing. Er du i en risikogruppe, oppfordrer vi deg til å følge helserådene fra Etat for helsetjenester, skriver kommunen.

De oppfordrer også barn med luftveislidelser og voksne med hjertekar- eller luftveislidelser til å redusere utendørsaktiviteter.

Også friske personer kan oppleve ubehag og luftveisirritasjoner, skriver BT, og det oppfordres at befolkningen generelt bør vurdere sin utendøraktivitet i områder med høy luftforurensning.